Trump bude s Putinem jednat mezi čtyřma očima. Kreml zveřejnil detaily o summitu

  11:57
Páteční americko-ruský summit prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce začne ve 21:30 SELČ schůzkou obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků. Ve čtvrtek to řekl Putinův poradce Jurij Ušakov. Hlavním bodem jednání bude „ukrajinská krize“, tedy válka, kterou Putin rozpoutal před více než třemi lety. Následovat bude společná tisková konference obou prezidentů.
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin na závěrečné tiskové konferenci po summitu v Helsinkách (16. července 2018) | foto: AP

Základna Elmendorf-Richardson u aljašského Anchorage (13. srpna 2025)
Pohled na aljašské Anchorage (13. srpna 2025)
Po setkání mezi čtyřma očima má podle Ušakova následovat jednání delegací.

Na ruské straně budou kromě Ušakova také ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev.

Složení americké delegace je podle poradce také známé, ale informovat o něm má Washington.

Délka jednání podle Ušakova nebyla stanovena, bude to záviset na vůdcích obou zemí. Putin a Trump budou podle poradce jednat také o americko-ruské hospodářské spolupráci a o problémech globální bezpečnosti.

Na úvod jednání Trump a Putin řeknou „několik slov“ před novináři a po summitu uspořádají společnou tiskovou konferenci, dodal ruský poradce.

Válka na Ukrajině

