Po setkání mezi čtyřma očima má podle Ušakova následovat jednání delegací.
Na ruské straně budou kromě Ušakova také ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev.
Složení americké delegace je podle poradce také známé, ale informovat o něm má Washington.
Délka jednání podle Ušakova nebyla stanovena, bude to záviset na vůdcích obou zemí. Putin a Trump budou podle poradce jednat také o americko-ruské hospodářské spolupráci a o problémech globální bezpečnosti.
Na úvod jednání Trump a Putin řeknou „několik slov“ před novináři a po summitu uspořádají společnou tiskovou konferenci, dodal ruský poradce.