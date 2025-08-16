Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Zelenskyj svou cestu do USA oznámil v příspěvku na sociálních sítích v návaznosti na dnešní „obsahově bohatý“ telefonický rozhovor s Trumpem, který trval více než hodinu a půl. Americký prezident jej informoval o hlavních bodech jednání s Putinem, které se uskutečnilo v noci na dnešek SELČ v Anchorage.
„V pondělí se setkám s prezidentem Trumpem ve Washingtonu, D.C., abychom projednali všechny detaily týkající se ukončení vraždění a války. Jsem vděčný za pozvání,“ napsal Zelenskyj.
Uvedl také, že Ukrajina podporuje Trumpův návrh na trojstranné setkání mezi Ukrajinou, USA a Ruskem.
„Je důležité, aby Evropané byli zapojeni v každé fázi, aby byly zajištěny spolehlivé bezpečnostní záruky spolu s Amerikou,“ dodal s tím, že předmětem diskuse byly také „pozitivní signály“ ze strany USA ohledně jejich podílu na zajištění bezpečnosti Ukrajině.
Schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Dohoda o příměří na Ukrajině, které podporuje Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, oznámena nebyla. Trump přitom dříve prohlašoval, že dosažení příměří bude hlavním tématem jednání s Putinem, a pohrozil, že ruský prezident ponese vážné následky, pokud na něj nepřistoupí.
Trump po summitu na Aljašce uvedl, že nyní se bude domlouvat schůzka mezi Zelenským a Putinem, které by se Trump podle svých slov mohl i sám zúčastnit. Putinův poradce Jurij Ušakov nicméně řekl, že o schůzce Putina, Trumpa a Zelenského se dosud nejednalo.
Trump po summitu řekl evropským lídrům, že Putin příměří nechce a dává přednost komplexní dohodě o ukončení války. Na sociální síti X to napsal reportér serveru Axios Barak Ravid, podle něhož mírovou dohodu namísto klidu zbraní preferuje i Trump.
Trump telefonicky hovořil s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a evropskými politiky. K více než hodinovému hovoru se připojil prezident Francie Emmanuel Macron, Polska Karol Nawrocki a Finska Alexander Stubb, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a šéfka italské vlády Giorgia Meloniová.
„Myslím, že rychlá mírová dohoda je lepší než příměří,“ sdělil Trump evropským spojencům podle Ravidova zdroje, který byl u telefonátu.
Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.