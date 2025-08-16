Zelenskyj poletí do USA. Putin nechce příměří, ale dohodu, řekl mu Trump

Autor: ,
  9:45aktualizováno  10:22
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonátu s Donaldem Trumpem uvedl, že v pondělí přiletí do USA. Jednat bude o summitu na Aljašce a příměří na Ukrajině. Podpořil Trumpův návrh na trojstrannou schůzku s Putinem. Je podle něj důležité, aby se do jednání zapojila i Evropa. Trump Zelenskému v telefonátu řekl, že Putin nechce příměří, ale obecnější dohodu o ukončení války.
Volodymyr Zelenskyj (13. srpna 2025)

Volodymyr Zelenskyj (13. srpna 2025) | foto: AP

Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
45 fotografií

Zelenskyj svou cestu do USA oznámil v příspěvku na sociálních sítích v návaznosti na dnešní „obsahově bohatý“ telefonický rozhovor s Trumpem, který trval více než hodinu a půl. Americký prezident jej informoval o hlavních bodech jednání s Putinem, které se uskutečnilo v noci na dnešek SELČ v Anchorage.

„V pondělí se setkám s prezidentem Trumpem ve Washingtonu, D.C., abychom projednali všechny detaily týkající se ukončení vraždění a války. Jsem vděčný za pozvání,“ napsal Zelenskyj.

Uvedl také, že Ukrajina podporuje Trumpův návrh na trojstranné setkání mezi Ukrajinou, USA a Ruskem.

„Je důležité, aby Evropané byli zapojeni v každé fázi, aby byly zajištěny spolehlivé bezpečnostní záruky spolu s Amerikou,“ dodal s tím, že předmětem diskuse byly také „pozitivní signály“ ze strany USA ohledně jejich podílu na zajištění bezpečnosti Ukrajině.

Schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Dohoda o příměří na Ukrajině, které podporuje Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, oznámena nebyla. Trump přitom dříve prohlašoval, že dosažení příměří bude hlavním tématem jednání s Putinem, a pohrozil, že ruský prezident ponese vážné následky, pokud na něj nepřistoupí.

Trump po summitu na Aljašce uvedl, že nyní se bude domlouvat schůzka mezi Zelenským a Putinem, které by se Trump podle svých slov mohl i sám zúčastnit. Putinův poradce Jurij Ušakov nicméně řekl, že o schůzce Putina, Trumpa a Zelenského se dosud nejednalo.

Trump po summitu řekl evropským lídrům, že Putin příměří nechce a dává přednost komplexní dohodě o ukončení války. Na sociální síti X to napsal reportér serveru Axios Barak Ravid, podle něhož mírovou dohodu namísto klidu zbraní preferuje i Trump.

Trump telefonicky hovořil s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a evropskými politiky. K více než hodinovému hovoru se připojil prezident Francie Emmanuel Macron, Polska Karol Nawrocki a Finska Alexander Stubb, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer a šéfka italské vlády Giorgia Meloniová.

„Myslím, že rychlá mírová dohoda je lepší než příměří,“ sdělil Trump evropským spojencům podle Ravidova zdroje, který byl u telefonátu.

Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.