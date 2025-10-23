Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné

Připravujeme podrobnosti...
23. října 2025 0:12, aktualizováno 0:12
Americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Šéf Bílého domu minulý týden po telefonátu s Putinem prohlásil, že jejich schůzka by se mohla uskutečnit do dvou týdnů v Budapešti, některá média ale tento týden s odvoláním na vysoce postaveného představitele z Bílého domu napsala, že setkání prezidentů se v bezprostřední době neplánuje.