„Nejsem spokojen s tím, co Putin dělá. Zabíjí spoustu lidí,“ řekl dnes americký prezident. „Posílá rakety do měst a zabíjí lidi, a to se mi vůbec nelíbí. Jsme uprostřed jednání a on posílá rakety na Kyjev a další města. To se mi vůbec nelíbí,“ řekl dnes novinářům Trump na letišti v Morristownu ve státě New Jersey, když se připravoval na návrat do Washingtonu.

„Nevím, co s ním je. Co se mu to sakra stalo? Že jo? Zabíjí spoustu lidí. Nemám z toho radost,“ řekl Trump a podle agentury Reuters dodal, že rozhodně zvažuje další sankce vůči Rusku. Ukrajina od pátku prožila dvě noci masivního bombardování.

V noci na neděli ruské síly na Kyjev a několik ukrajinských oblastí vypálily 69 balistických střel a 298 bezpilotních letounů, kvůli kterým zemřelo 12 lidí a bylo zraněno asi 80 dalších. V noci na sobotu pak Rusko na ukrajinské území vyslalo 14 raket a 250 dronů. Od pátku do soboty zemřelo na Ukrajině nejméně 13 civilistů, napsal web BBC.

Putin se zbláznil! Povede to k pádu Ruska, dodal Trump

Donald Trump dnes o něco později napsal na své sociální síti Truth Social, že se Vladimir Putin „úplně zbláznil“, a varoval, že jakýkoli pokus o dobytí celého ukrajinského území povede k pádu Ruska.

„Vždy jsem měl s (ruským prezidentem) Vladimirem Putinem velmi dobré vztahy, ale něco se s ním stalo. Úplně se zbláznil!“ napsal Trump na sociální síti Truth Social a kritizoval také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že „svými řečmi neprospívá své zemi“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se předtím nechal slyšet, že americké mlčení po nedávných ruských útocích jen povzbuzuje prezidenta Putina k dalším útokům.

Nyní nad Ukrajinou opět létají roje ruských dronů, píše agentura DPA. Ukrajinští vojenští pozorovatelé napočítali před půlnocí na svých telegramových kanálech více než 100 ruských bojových dronů ve vzduchu.

Podle ukrajinského letectva ruské drony dnes v noci zaútočily na přístavní město Oděsa z Černého moře. Ve městě Charkov na východě země bylo slyšet řadu silných výbuchů, oznámil na Telegramu guvernér Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Zpočátku nebyly k dispozici žádné informace o případných obětech ani škodách. Ukrajina v neděli opakovaně vypustila směrem k Moskvě bezpilotní letouny. V důsledku toho musela některá letiště v ruském hlavním městě dočasně pozastavit vzlety a přistání.