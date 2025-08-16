Trump určil den pro summit se Zelenským a Putinem, ten chce i Luhanskou oblast

Autor: ,
  22:49aktualizováno  22:49
Americký prezident Donald Trump chce příští pátek uspořádat summit mezi ním, ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, píše dnes server Axios. Šéf Kremlu ale podle informovaných zdrojů požaduje za ukončení ofenzívy na Ukrajině kromě Doněcké oblasti také Luhanskou oblast. Putin je rovněž ochoten jednat o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, ale jako jednoho z možných garantů navrhl Čínu.
Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj | foto: Koláž iDNES.cz

Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
Vladimir Putin na summitu s Donaldem Trumpem (15. srpna 2025)
Volodymyr Zelenskyj (13. srpna 2025)
Vladimir Putin a Donald Trump na summitu na Aljašce (15. srpna 2025)
46 fotografií

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.