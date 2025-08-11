Trump prohlásil, že páteční schůzka na Aljašce, bude „oťukávací“ s cílem přimět Rusko k ukončení bojů. „Řeknu Putinovi, že musí ukončit tuto válku. Musí ji ukončit,“ řekl šéf Bílého domu.
Trump uvedl, že o nadcházející schůzce s ruským lídrem hovoří s evropskými představiteli. „Myslím, že to bude dobré setkání. No, ale může být i špatné,“ polemizoval před novináři.
Stanice NBC News v pondělí uvedla, že Trump stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Zelenského. Evropští politici před pátečním summitem naléhají na to, aby byla Ukrajina do jednání zapojena. Zelenskyj v pondělí řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak.
„Rusko válku protahuje, a proto si zaslouží silnější globální tlak. Rusko odmítá zastavit zabíjení, a proto nesmí získat žádné odměny ani výhody. A to není jen morální postoj – je to racionální postoj. Ústupky vraha nepřesvědčí,“ napsal Zelenskyj na sociálních sítích.