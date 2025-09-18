Putin mě zklamal, prohlásil opět Trump. Se Starmerem probírali, jak na něj přitlačit

  16:46
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Řekl to na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem na závěr své státní návštěvy Velké Británie. Podle Starmera spolu mluvili o způsobech, jak zvýšit podporu pro Ukrajinu a vyvinout větší tlak na Putina, aby souhlasil s mírovou dohodou, která vydrží.

Válka na Ukrajině

Trump znovu připustil, že si myslel, že vyřešit válku na Ukrajině bude ze všech konfliktů nejjednodušší. Jde ale o složitou věc, řekl. „Putin mě opravdu zklamal,“ dodal. Později uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv.

Donald Trump a Keir Starmer v Chequers (18. září 2025)
Americký prezident Donald Trump ve Windsoru během oficiální návštěvy Velké Británie. (17. září 2025)
Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku (5. září 2025)
Trumpova matka pocházela ze Skotska, a prezident USA tak má pro Velkou Británii slabost. Pozvání krále Karla III. ho potěšilo natolik, že se tentokrát vynasnažil vypadat jako ze škatulky. Svůj charakteristický nepadnoucí oblek a příliš dlouhou kravatu vyměnil za frak s dlouhými šosy a bílou vestičku.
Trump tlačí na Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby válku trvající přes tři a půl roku ukončili. Rozpoutalo ji Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz.

Starmer ve čtvrtek řekl, že z chování šéfa Kremlu nelze usuzovat, že má zájem o mír. Připomněl, že Rusko nedávno podniklo největší útok na Ukrajinu od začátku invaze i to, že minulý týden byl narušen vzdušný prostor Polska. Podle Varšavy a jejích spojenců ho narušilo asi 20 ruských dronů.

