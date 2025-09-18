Putin mě zklamal, prohlásil opět Trump. Se Starmerem probírali, jak na něj přitlačit

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Trump znovu připustil, že si myslel, že vyřešit válku na Ukrajině bude ze všech konfliktů nejjednodušší. Jde ale o složitou věc, řekl. „Putin mě opravdu zklamal,“ dodal. Později uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv.
Trump tlačí na Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby válku trvající přes tři a půl roku ukončili. Rozpoutalo ji Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz.
Starmer ve čtvrtek řekl, že z chování šéfa Kremlu nelze usuzovat, že má zájem o mír. Připomněl, že Rusko nedávno podniklo největší útok na Ukrajinu od začátku invaze i to, že minulý týden byl narušen vzdušný prostor Polska. Podle Varšavy a jejích spojenců ho narušilo asi 20 ruských dronů.