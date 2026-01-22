Český zástupce se podpisové ceremonie, která se konala na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu, nezúčastnil. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.
Před podpisem nejprve Trump přednesl projev, ve kterém zopakoval své dřívější tvrzení o tom, že ve světě zastavil osm válek. Poznamenal, že jen v Pákistánu podle tamního prezidenta Ásifa Alího Zardárího předešel až 20 milionům obětí, když zprostředkoval klid zbraní mezi jadernými mocnostmi Pákistánem a Indií.
„Dnes je svět bohatší a bezpečnější než před rokem,“ řekl Trump a dodal, že si tento týden připomíná první výročí návratu do Bílého domu. V této souvislosti řekl, že žádná jiná americká vláda nedosáhla za rok ve funkci takových úspěchů, než jaké si připsala ta jeho.
Trump rovněž řekl, že je mu ctí, že se stává předsedou Rady míru. Chce také spolupracovat s OSN, ač dříve tuto mezinárodní instituci kritizoval.
O Radě míru prohlásil, že v ní chce být každý. Jejím prvním úkolem bude dohlížet na plnění mírového návrhu, který loni předložil Trump a na jehož základě bylo vyhlášeno loni na podzim v Pásmu Gazy příměří. „Hamás musí složit zbraně, jinak to bude jeho konec,“ řekl Trump o palestinském teroristickém hnutí. Právě po útoku Hamásu v říjnu 2023 na jih Izraele začala válka v Gaze.