Jaký je cíl Rady míru?
Původní mandát organizace byl poměrně úzce vymezen. Rada míru vznikla na popud Donalda Trumpa a byla v listopadu 2025 schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2803 s jediným hlavním úkolem: dohlížet na poválečnou obnovu a mír v Pásmu Gazy.
Mnoho členů OSN podle Maxe Rodenbecka, projektového ředitele pro Izrael a Palestinu v neziskové organizaci Crisis Group, tehdy plán podpořilo především ze zoufalství nad pokračující válkou a v naději, že USA využijí svého vlivu na Izrael k ukončení konfliktu. „Mnoho členů OSN bylo válkou v Gaze natolik zděšeno, že chtěli, aby skončila téměř jakýmkoli způsobem,“ řekl pro německou stanici Deutsche Welle.
Současné ambice však původní rámec výrazně přesahují. Zakládající charta, zveřejněná před čtvrtečním zasedáním, již Gazu vůbec nezmiňuje. Místo toho definuje svůj cíl jako „podporu stability, obnovu zákonné vlády a zajištění trvalého míru v oblastech ohrožených konfliktem“ po celém světě.
Trump opakovaně kritizuje OSN jako selhávající instituci a preambule charty Rady míru hovoří o nutnosti „odvahy opustit přístupy a instituce, které příliš často selhaly“, což jasně naznačuje, že Rada má ambici stát se přímou konkurencí OSN.
Kdo je její součástí?
Prvního zasedání se účastní zástupci přibližně 30 zemí, které přijaly pozvání a tím i status zakládajících členů. Složení je však geograficky a politicky nevyvážené. Zatímco Blízký východ je silně zastoupen klíčovými hráči, jako jsou Izrael, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Jordánsko či Turecko, tradiční západní spojenci USA z velké části chybí. Stálí členové Rady bezpečnosti OSN, jako například Francie, Velká Británie, Rusko a Čína, na seznamu účastníků nefigurují.
Z evropských států se plně zapojily pouze Maďarsko a Bulharsko, přičemž pozvání přijaly také Albánie a Kosovo. Další země, včetně Česka, Itálie, Řecka, Kypru a Rumunska, zvolily pouze status pozorovatelů, což jim neumožňuje podílet se na rozhodování. Naši zemi zastupuje ministr zahraničí Petr Macinka.
Strukturu doplňuje silný výkonný výbor složený z osobností blízkých Trumpovi. V jeho čele stojí americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův zeť Jared Kushner, realitní magnát Steve Witkoff a bývalý britský premiér Tony Blair.
Přímo v Gaze bude působit bulharský diplomat Nikolaj Mladenov, bývalý koordinátor OSN pro mírový proces, který bude fungovat jako spojovací článek mezi výkonným výborem pod vedením USA a Západu.
Jaká je hierarchie a struktura?
Organizace funguje na pyramidovém modelu, který se výrazně liší od demokratických principů tradičních mezinárodních institucí. Na absolutním vrcholu stojí předseda, kterým je Donald Trump. Pod ním se nachází Rada států, kde je členství podmíněno nejen politickou vůlí, ale také finančním příspěvkem.
Aby stát získal stálé křeslo a vyhnul se nutnosti rotace či znovuzvolení, musí do rozpočtu Rady během prvního roku přispět částkou přesahující 1 miliardu dolarů.
Výkonnou moc drží sedmičlenný Výkonný výbor, jehož členy jmenuje přímo Trump a který dohlíží na globální strategii i implementaci rozhodnutí. Pro specifické potřeby poválečné obnovy byl ještě zřízen Výkonný výbor pro Gazu, který přímo dohlíží na tzv. Národní výbor pro správu Gazy. Tato struktura zajišťuje, že kontrola nad směřováním organizace zůstává pevně v rukou úzkého kruhu lidí jmenovaného předsedou.
Jaké má pravomoci a jak funguje Trumpovo právo veta?
Rozhodovací proces v Radě míru je navržen tak, aby rozhodoval sám Donald Trump. Členské státy sice hlasují o běžných agendách, jako je rozpočet nebo jmenování nižších úředníků, a to systémem „jeden stát = jeden hlas“ na základě prosté většiny. Tato zdánlivá demokratičnost je však limitována absolutní pravomocí předsedy. Každé rozhodnutí Rady totiž podléhá schválení Donalda Trumpa, který disponuje právem veta a může zablokovat jakékoliv usnesení.
Samotná pozice předsedy je koncipována jako doživotní role, která není vázána na úřad prezidenta USA. Charta uvádí, že předseda může být odvolán pouze dobrovolnou rezignací nebo jednomyslným rozhodnutím všech členských států, což je v praxi téměř nemožné. Trump má navíc exkluzivní právo zvát nové členy, vylučovat ty stávající a dokonce jmenovat svého nástupce. To vše z Rady činí organizaci zcela závislou na jeho osobě.
Jak plánuje naložit s Gazou?
Prvním a hlavním testem nové organizace bude stabilizace Pásma Gazy. Politický plán počítá s nasazením technokratické vlády v rámci Národního výboru pro správu Gazy, do jehož čela byl vybrán bývalý ministr palestinské samosprávy Alí Shaath.
Tento model předpokládá úplné vyloučení hnutí Hamás i Fatah z vedení území. Bezpečnost má zajistit mezinárodní koalice; Izrael trvá na úplné demilitarizaci Hamásu, na což mají dohlížet Mezinárodní stabilizační síly (ISF). Účast v nich přislíbily země jako Indonésie, Maroko, Albánie, Kazachstán a Kosovo. Jakarta dokonce tento týden uvedla, že je připravena poslat do mírové mise osm tisíc vojáků.
Ekonomická obnova a rekonstrukce se opírá o nově vznikající fond, do kterého bylo zatím vybráno pět miliard dolarů. Hlavními dárci jsou Spojené státy, Kuvajt a Spojené arabské emiráty, přičemž každá z těchto zemí přislíbila přibližně 1,2 miliardy.
Jared Kushner a další američtí představitelé vidí budoucnost Gazy v transformaci na lukrativní ekonomickou zónu, nicméně odborníci a instituce, jako je Světová banka, však varují, že skutečné náklady na obnovu zničené infrastruktury budou násobně vyšší. Jejich odhady hovoří až o 50 miliardách dolarů. O bankovní služby pro tento fond se podle dostupných informací zajímá banka JPMorgan.