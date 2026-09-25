Trump řekl, že povolí Ukrajině vyrábět střely do systémů Patriot, uvedl Zelenskyj

Trump podle Zelenského při jejich jednání zdůraznil, že udělal konečné rozhodnutí a že Ukrajina dostane na výrobu střel do systémů Patriot licence.
Americký prezident ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil postoj. V červenci nejdříve řekl, že by bylo „docela super“ tato povolení Kyjevu udělit, o něco později ale prohlásil, že Spojené státy „by měly být velmi opatrné“, než je Ukrajině dají.
Ukrajině střely do systémů Patriot chybí v souvislosti s americko-izraelskou válkou proti Íránu. AFP podotýká, že i když Ukrajina licence získá, vytvořit průmyslové kapacity pro výrobu jí zabere více než rok, takže její současné potřeby zůstanou nepokryté.
Kyjev opakovaně naléhá na spojence, aby mu střely poskytli ze svých zásob. Obává se, že Rusko bude stejně jako minulou zimu v chladných měsících cíleně útočit na ukrajinskou energetickou a teplárenskou infrastrukturu.
Spojené státy také podle ukrajinského prezidenta navrhují, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA o ukončení války, kterou Kreml zahájil celoplošnou invazí do sousední země v únoru 2022.
„Americká strana navrhla... setkání na technické úrovni ve formátu trojstranných jednání,“ sdělil Zelenskyj novinářům. „Čekáme na návrh Spojených států ohledně termínu a Spojené státy navrhly jako možné místo konání Spojené arabské emiráty,“ dodal, aniž blíže upřesnil účastníky delegace.
Zelenskyj dříve tento týden na okraj VS OSN v New Yorku uvedl, že nadcházející summit G20 v Miami na Floridě by mohl být v prosinci příležitostí k trojstrannému jednání mezi Ukrajinou, USA a Ruskem. Stalo se tak poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio oznámil, že Spojené státy zvou ruského prezidenta Vladimira Putina a že by se tam mohl setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími lídry. Kreml zatím účast na summitu na Floridě nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Zelenskyj se naopak chce setkat na neutrální půdě.