Přibližně šest z deseti dospělých Američanů věří, že Trump z úřadu buď nezákonně profituje, nebo dělá něco neetického, i když ne nezákonného. Zhruba čtyři z deseti přitom tvrdí, že postupuje nezákonně. Jen asi dva z deseti dotázaných míní, že republikánský prezident nedělá nic špatného, podobný podíl říká, že k hodnocení nemá dost relevantních informací.
O tom, že Trump porušuje zákon, jsou mnohem častěji přesvědčeni voliči demokratů, tvrdí to asi osm z deseti.
Více než polovina Američanů míní, že Trump od návratu do Bílého domu „hodně“ upřednostňuje své osobní finanční zájmy, zatímco stejný důraz na celou zemi klade jen podle asi čtvrtiny. Že se „hodně“ věnuje lidem, jako jsou oni, si myslí pouze jeden z deseti Američanů. Jen čtvrtina dotázaných tvrdí, že prezident osobní obchodní zájmy upřednostňuje „jenom trochu“ anebo „vůbec“, mezi republikány to pak říká necelá polovina.
„Jeho bohatství roste, zatímco lidé sotva vyžijí,“ řekla sedmaosmdesátiletá Barbara Thaxtonová, nezávislá volička z Floridy.
Oscar Delgado, padesátiletý demokrat z Michiganu, který v roce 2024 volil Trumpa, neboť věřil, že dokáže změnit věci k lepšímu, dnes říká, že prezident „propadl chamtivosti“. „Nestaví svou zemi na první místo. Chtěl jsem změnu, ale tuhle změnu jsem nečekal,“ řekl tento dělník, který pracuje v továrně automobilky Ford.
Trump možný problém vlastního střetu zájmů na začátku druhého funkčního období bagatelizoval, když deníku The New York Times řekl: „Zjistil jsem, že to nikoho nezajímá.“ Na rozdíl od prvního mandátu, který zastával v letech 2017 až 2021, zrušil dobrovolný zákaz, že jeho rodina nesmí uzavírat soukromé obchody v zahraničí, a založil několik nových kryptopodniků. Bílý dům obvinění z možného střetu zájmů opakovaně odmítá jako falešný problém a tvrdí, že Trump žádný střet nemá a jedná výhradně v zájmu země.
V povinném majetkovém přiznání, které Trump podal v červnu, uvedl příjmy přes miliardu dolarů z nových kryptopodniků, a to poté, co uvolnil regulaci tohoto odvětví. Jeden z jeho největších kryptoprojektů získal po jeho znovuzvolení investici půl miliardy dolarů od firmy ze Spojených arabských emirátů napojené na vládnoucí rodinu. Pomohla mu i kryptoměnová společnost čínského miliardáře, který má v USA potíže se zákonem, píše AP.
Pokud jde o realitní byznys, Trump Organization v prvním roce jeho prezidentství uzavřela osm zahraničních obchodů s nemovitostmi, mnohé v autoritářských státech či režimech jedné strany s vlivem na soukromé podnikání, které si chtějí udržet Trumpovu přízeň, nízká americká cla či ochranu armády USA, případně vše dohromady, napsala AP.