„Hrozba pro lidstvo“. Trump vyhrožuje moderátorce O’Donnellové vyhoštěním

„Vzhledem k tomu, že Rosie O’Donnellová není v nejlepším zájmu naší skvělé země, vážně uvažuji o odebrání jejího občanství,“ napsal Trump. Odvolal se přitom na zásadu, kterou vláda používá při pokusech vyhostit ze země demonstranty narozené v zahraničí.

„Je hrozbou pro lidstvo a měla by zůstat v nádherné zemi, v Irsku, pokud ji tam chcete. Bůh ochraňuj Ameriku!“ dodal Trump.

Podle platných amerických zákonů však prezident nemůže odebrat občanství Američanovi narozenému ve Spojených státech. A O’Donnellová sice má irské předky, ale narodila se v americkém státě New York.

O’Donnellová je terčem Trumpových urážek a posměšků dlouhodobě. Začátkem letošního roku se po jeho nástupu do druhého prezidentského funkčního období přestěhovala se svým dvanáctiletým synem do Irska. Ve videu na TikToku z března uvedla, že se do USA vrátí, „až bude jisté, že všichni občané v Americe mají stejná práva.“

Trumpovy nejnovější komentáře na adresu O’Donnellové jsou zřejmě reakcí na video, které tento měsíc zveřejnila také na TikToku. V něm obvinila prezidentovy rozsáhlé škrty v ekologických a vědeckých agenturách z podílu na tom, že obyvatelé Texasu nebyli včas varováni před bleskovými povodněmi, které si 4. července vyžádaly 119 mrtvých.