Žádná pomoc hořící Kalifornii a hrozba Bidenovi. Trump v rozhovoru překvapil

Trump se v rozhovoru se spřátelenou televizní stanicí Fox News nedržel zkrátka a zopakoval velkou část výroků a slibů z inauguračního projevu. Připomněl „invazi migrantů“ i nesmyslné stíhání patriotů, jakým podle něj je například jeho někdejší poradce Steve Bannon. Přispěchal ovšem i s dalšími ráznými prohlášeními.

Zřejmě nejkontroverznější byl výpad proti vedení státu Kalifornie, kde v okolí Los Angeles stále zuří lesní požáry, které si vyžádaly desítky životů a miliardové škody na majetku. „Federální vláda by neměla Kalifornii dávat vůbec nic, dokud nezmění svoji politiku nakládání s vodou. Musí ji nechat proudit, o to jde,“ prohlásil Trump. Na guvernéra Gavina Newsoma neútočil poprvé, před pár dny ho obvinil, že vodní rezervoáry v severní Kalifornii nechává plné, aby ochránil zdejší ekosystémy a zvířata, „zatímco na jihu umírají lidí“.

Chybět nemohl ani komentář k Bidenově administrativě. Trump zkritizoval jeho ve spěchu udělené milosti pro členy rodiny i vysoce postavené činovníky, kteří vyšetřovali útok na kapitol z 6. ledna 2021. „Je docela smutné, že Biden neomilostnil i sám sebe,“ pousmál se Trump a následně připomněl, že si musel v uplynulých čtyřech letech projít řadou soudních sporů.

„Bylo to peklo, utratil jsem za to miliony dolarů, ale vyhrál jsem. Šel jsem tou nejtěžší možnou cestou. A je opravdu těžké se držet a neříct, že by si i oni měli projít tím stejným,“ prohlásil. Na otázku, zda by měl tedy Kongres zahájit regulérní vyšetřování jeho předchůdce, odpověděl diplomaticky: „Nechme to na Kongresu, ať se rozhodne.“ Sluší se připomenout, že obě komory ovládají republikáni věrní Trumpovi.

„Všechno z Číny může špehovat“

Řeč přišla i na Čínu a sociální síť TikTok, jež se v poslední době velmi často skloňuje. „Opravdu je pro Čínu tak důležité špehovat naše mladé lidi? Děti, které se koukají na nějaká bláznivá videa?“ položil Trump řečnickou otázku. Moderátor Sean Hannity mu připomněl, že sociální síť vlastní čínská společnost ByteDance, jež musí splňovat vládní nařízení ohledně sběru dat. „Je to špionážní aplikace čínského režimu, nebo ne?“ zeptal se prezidenta.

„To ale můžete říct úplně o všem, co bylo vyrobeno v Číně. Všichni používáme třeba telefony vyrobené z velké části v Číně. A platí to o spoustě dalších věcí, tak proč se nebere v potaz i toto?“ odpověděl Trump další otázkou.

Jeho přístup k TikToku se v průběhu let měnil. Během prvního mandátu chtěl TikTok exekutivním příkazem zakázat s odůvodněním, že Peking jeho prostřednictvím sbírá data o Američanech. Po opětovném usednutí do Bílého domu však zcela otočil, sešel se s jeho šéfem a stejným příkazem naopak zákaz sítě odložil. Argumentuje tím, že v USA je „celá řada zájemců o její odkup“.

Kdo zabil Kennedyho?

Těšit se podle amerického prezidenta můžeme v následujících měsících rovněž na některá zajímavá odhalení z americké historie. Chce dostát svému slibu a zveřejnit dosud utajené materiály o atentátu na Johna F. Kennedyho, čeká se podle něj pouze na to, až veškerá dokumentace projde zevrubnou kontrolou. Připomněl, že část ze spisů zveřejnil už během svého prvního mandátu.

„Mělo toho být víc. Někteří lidé z mého týmu mi ale řekli, že některé věci by ven jít neměly. A to jsem musel respektovat,“ uvedl. Klíčovou roli podle něj hrál tehdejší ministr zahraničí Mike Pompeo. „Mike mi řekl, že teď na to není ta nejvhodnější doba,“ dodal.

Trump po svém návratu do úřadu podepsal desítky exekutivních příkazů, kterými zrušil řadu kroků Bidenovy administrativy. Velká část se týká otázky migrace, nový prezident se však zaměřil rovněž na problematiku genderu či omilostnění více než tisícovky strůjců útoku na Kapitol. Jeden z nejčastěji opakovaných slibů z kampaně, tedy ukončení války na Ukrajině do 24 hodin po nástupu do funkce, však stále nesplnil.