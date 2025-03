Učitelům bude lépe, řekl Trump obklopen žáky. A podepsal zrušení resortu školství

Zpravodajský server The New York Times (NYT) poznamenal, že ministerstvo školství prezident nemůže zcela zrušit bez souhlasu Kongresu.

Ministerstvo, které zřídil demokratický prezident Jimmy Carter v roce 1979, kritizoval republikán Trump už ve svém prvním období v úřadě, nyní však v rámci škrtů ve vládních úřadech řízených prezidentovi blízkým miliardářem Elonem Muskem chce instituci zrušit.

„Zavřeme ho co nejdříve, co to půjde,“ uvedl Trump s tím, že „ministerstvo nedělá dobrotu“ a že další země si vedou lépe v žebříčku vzdělávání než USA, přičemž zmínil například i Čínu. „Po 45 letech vynakládají USA na vzdělávání mnohem více peněz než kterákoli jiná země. Přesto jsme na konci žebříčku, pokud jde o úspěšnost,“ uvedl prezident. „Ať se nám to líbí, nebo ne, jsme tam, kde jsme,“ dodal. O stávající šéfce resortu Lindě McMahonové řekl, že už „snad dlouho ministryní školství nebude“.

Ačkoliv mají republikáni nyní většinu v obou komorách Kongresu, ke zrušení federálního ministerstva školství by potřebovali v Senátu podporu části demokratů, protože ke schválení takového kroku je zapotřebí alespoň 60 hlasů, poznamenala agentura Reuters.

V závěru svého komentáře k rušení federálního ministerstva školství prezident chválil učitele. „Je mi jedno, jestli jsou v odborech, nebo nejsou, postaráme se o naše učitele,“ řekl. V odborech je podle vládních statistik 70 procent pedagogů veřejných škol. „Budeme naše učitele mít rádi a budeme si jich vážit stejně jako našich dětí,“ poznamenal prezident.

Americké školy jsou podle médií z 85 procent financovány vládami jednotlivých států či lokálními samosprávami, federální peníze tvoří jen malou část zdrojů. Zpravodajský server BBC zároveň poznamenal, že jsou to státy a okresy, kdo řídí americké školy a stanovují osnovy, nikoliv federální ministerstvo, jak se mnozí mylně domnívají.

Ministerstvo však dohlíží na financování veřejných škol, spravuje studentské půjčky a provozuje programy na pomoc studentům z nízkopříjmových rodin. Resort také má významnou roli ve správě a dohledu nad federálními studentskými půjčkami, které využívají miliony Američanů k placení vysokoškolského studia.