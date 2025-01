Miluji Rusy, ale... Trump hrozí Kremlu vysokými cly, neukončí-li rychle válku

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Uvalením vysokých cel, poplatků a dalších sankcí Trump pohrozil Moskvě nejen v případě veškerého ruského zboží prodávaného do USA, ale také do dalších „podílejících se“ zemí. Které by to měly být, ale prezident neupřesnil.

„Dohodněte se teď a zastavte tuto směšnou válku! Bude to jenom horší. Pokud neuzavřeme dohodu, a brzy, nemám jinou možnost než uvalit vysoké daně, cla a sankce na cokoliv prodaného Ruskem do Spojených států,“ napsal Trump.

Zdůraznil, že není jeho plánem Rusku ubližovat. „Miluji ruský lid a vždy jsem měl velmi dobrý vztah s prezidentem (Vladimirem) Putinem,“ napsal Trump. „Skončeme tuto válku, která by nikdy nezačala, kdybych byl prezidentem. Je čas uzavřít dohodu. Už by neměly být ztraceny žádné životy,“ uzavřel.

Rusko vede válku na Ukrajině už téměř tři roky, od invaze na konci února 2022. Ukrajina se brání s vojenskou i finanční pomocí především západních zemí, podpora Spojených států je pro ukrajinské válečné úsilí v mnoha ohledech klíčová. Rusko ale i tak v posledních měsících za cenu výrazných ztrát na východě Ukrajiny postupuje.

Od počátku invaze v únoru 2022 už také Evropská unie, USA, Británie a některé další země na Rusko uvalily řadu hospodářských sankcí.

Trump, který v minulosti kritizoval rozsáhlou americkou pomoc bránící se zemi, v předvolební kampani sliboval, že konflikt do 24 hodin od návratu do Bílého domu ukončí, což se nestalo. Několik dní před pondělní inaugurací připustil, že dojednání míru může trvat měsíce.

Vysoká cla na zboží plánuje Trump zavést i vůči Mexiku, Kanadě nebo Číně.