Rusko zatím neví, zda vstoupí do Trumpovy Rady míru. Na prvním zasedání nebude

  10:45aktualizováno  10:45
Rusko se nezúčastní prvního zasedání Rady míru, kterou založil americký prezident Donald Trump. Ve čtvrtek to oznámila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Do rady, která se má poprvé sejít ve Spojených státech za týden, Trump minulý měsíc pozval i ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Rusko nebude zastoupeno na zasedání Rady míru,“ řekla mluvčí novinářům podle agentury TASS a vysvětlila, že ruský postoj k radě se ještě vytváří.

Rada, která je Trumpovou iniciativou, bude nejprve dohlížet na prosazování míru v palestinském Pásmu Gazy, později se chce zřejmě věnovat i dalším konfliktům. Řada zemí, včetně mnoha evropských, se však na její práci podílet nehodlá.

Ve středu přístupové dokumenty podepsal izraelský premiér Benjamin Netanjahu, polský premiér Donald Tusk naopak oznámil, že jeho země se za nynějších okolností k radě nepřipojí.

Pozvání dostalo taktéž Česko. Premiér Andrej Babiš dříve řekl, že chce s odpovědí počkat na postoje spojenců v EU a NATO. Před týdnem pak v pořadu televize Nova prohlásil, že Česko nyní o vstupu do Rady míru neuvažuje. Slovensko prozatím účast odmítlo.

Pozvánku do rady obdržel i ruský prezident, který před čtyřmi lety svým rozkazem k invazi na Ukrajinu rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Putin minulý měsíc prohlásil, že Rusko je připraveno poskytnout Radě míru jednu miliardu dolarů (20,8 miliardy korun) na podporu palestinského lidu - ale z ruských aktiv zmrazených ve Spojených státech.

