Ukrajina a Rusko zastaví útoky na energetickou infrastrukturu, tvrdí Trump

„Ukrajina souhlasila s tím, že nebude útočit na ruské energetické cíle. Rusko souhlasilo, že udělá to samé!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
„Růst světových cen nafty je způsoben především válkou mezi Ruskem a Ukrajinou, nikoli Íránem,“ dodal.
Trump předtím vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to „škodí celému světu“. Podle něj tak Ukrajina škodí celému světu, protože její údery vedou k nedostatku paliva.
Ukrajina vysvětluje, že na ropnou infrastrukturu v Rusku útočí kvůli tomu, že Moskva z prodeje ropy částečně financuje svoji válku.
Ukrajina podle Zelenského navrhuje, aby její partneři zajistili dohodu s Ruskem, díky které by přestalo ničit ukrajinskou kritickou infrastrukturu. Zmínil energetiku, potravinářské dodavatelské řetězce a další objekty zajišťující životní potřeby obyvatel.
„Ukrajina není přesvědčená, že Rusko je ochotné dodržovat nějakou dohodu,“ podotkl ukrajinský prezident. Dodal, že pokud partneři Kyjeva zajistí, že Rusko útoky na životně důležitou infrastrukturu na Ukrajině zastaví, „pak i my jsme samozřejmě připraveni zajistit, že takové útoky z naší strany přestanou“.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že „lze jen uvítat jakoukoliv výzvu, aby (Kyjev) přestal útočit na civilní ekonomickou infrastrukturu“. Odmítl nicméně říci, zda pokud Ukrajina přestane s útoky, zda Rusko na oplátku učiní to samé.
Zelenskyj dříve uvedl, že Ukrajina je otevřená energetickému příměří. Řekl, že věc probere s Trumpem během možného setkání v New Yorku na Valném shromáždění OSN.
Minulý týden Trump telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po hovoru šéf Bílého domu řekl, že si Putin přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině a bylo by hezké, kdyby si to přál i Zelenskyj.