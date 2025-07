Trump chce zachovat jadernou dohodu s Ruskem, ta vyprší již v únoru

„To není dohoda, u níž chcete, aby vypršela. Začínáme na tom pracovat,“ uvedl americký prezident. „Když zrušíte jaderná omezení, je to velký problém,“ řekl také. Bylo to poprvé, co se takto o dohodě od lednového nástupu do funkce vyjádřil.

Nový START byl podepsán v roce 2010 v Praze a je poslední zbývající dohodou o snižování počtu jaderných zbraní mezi dvěma největšími jadernými mocnostmi. Stanoví, že Rusko a Spojené státy nesmí rozmístit více než 1550 strategických jaderných hlavic na 700 mezikontinentálních balistických střelách, ponorkách a bombardérech.

Bývalý americký prezident Joe Biden se v roce 2021 s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem dohodl na pětiletém prodloužení smlouvy. Trump se proti prodloužení ve svém prvním funkčním období stavěl a vyzýval k uzavření nové dohody, jejíž součástí by byla i Čína, která to ale odmítla.

Putin v roce 2023 podepsal zákon o pozastavení účasti Ruska na smlouvě Nový START a Washington reagoval oznámením, že přestane sdílet data o svých strategických jaderných zbraních.

Jak podotýká Reuters, americko-ruské vztahy jsou nejhorší za více než 60 let, za což zčásti mohou i Putinovy výhrůžky použitím jaderných zbraní v ruské válce proti Ukrajině.