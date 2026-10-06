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Psychiatra zastřelí popravčí četa, schválil Trump. Naposledy tak trestali před 80 lety

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  8:12
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Prezident Spojených států Donald Trump schválil popravu bývalého psychiatra americké armády Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Hasana zastřelí popravčí četa, napsala v noci na úterý agentura Reuters.Vojenské popravy jsou v USA výjimečné a podle amerického vojenského práva nelze rozsudek vykonat, pokud ho nepotvrdí prezident.

Trump tak nyní učinil na doporučení ministra obrany Peta Hegsetha. Pokud popravčí četa Hasana zastřelí, bude to podle Reuters první vojenská poprava od roku 1961.

Tehdy se poprava uskutečnila oběšením. Poslední známá poprava zastřelením byla ve Spojených státech vykonána v roce 1945.

Major a armádní psychiatr Hasan, muslim narozený v USA, útočil na základně americké armády v texaském Fort Hoodu. U soudu prohlásil, že jeho čin byl odvetou za nasazení amerických vojáků v Afghánistánu. Palbu doprovázel výkřiky „Bůh je velký“ v arabštině.

V roce 2013 byl Hasan, který je v důsledku tehdejšího zranění na dolní polovině těla ochrnutý a pohybuje se na vozíku, odsouzen k trestu smrti.

Spojený státy přitom nyní hýbe případ nezdařené popravy Christy Pikeové, která skončila v nemocnici po „smrtící“ injekcí v Tennessee. Žena však nezemřela a zůstává v bezvědomí a na přístrojích. K trestu smrti byla odsouzena před 30 lety za vraždu spolužačky z centra odborné přípravy.

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