Už žádné dobračisko. Trump varoval Írán jako tvrďák z akční střílečky

  18:35aktualizováno  18:35
Americký prezident Donald Trump znovu vyostřil rétoriku vůči Íránu. Na své síti zveřejnil snímek vytvořený umělou inteligencí, na němž drží zbraň jako tvrďák z akčních filmů, a obvinil Teherán, že brzdí jednání o jaderném programu. Diplomatické snahy přitom pokračují jen s obtížemi.
Donlad Trump nově podle AI na Truth Social

Trump zveřejnil na své sociální síti Truth Social příspěvek, v němž ostře kritizuje Írán za postup v jaderných jednáních. Podle něj íránské vedení „není schopné dát věci dohromady“ a neví, „jak podepsat dohodu bez jaderných zbraní“.

Součástí příspěvku je i snímek vytvořený umělou inteligencí, na němž Trump drží automatickou pušku a v pozadí jsou vidět výbuchy v scenérii připomínající vojenská zařízení v íránské stepi. Obrázek doprovází slogan „No more Mr Nice Guy“, tedy v překladu „už žádný hodný chlapík“ či „dobračisko“, píše server ITV News

Rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení konfliktu v posledních dnech stagnují. Příměří sice nadále platí, ale zůstává křehké. Do diplomatických snah se zapojuje i Pákistán, jehož premiér uvedl, že jeho vláda pokračuje v úsilí o zmírnění napětí.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v uplynulých dnech jednal v Pákistánu, následně zamířil do Ománu a poté do Ruska, kde se setkal s prezidentem Vladimirem Putinem. Podle ruské státní agentury Putin ocenil Íránce za obranu jejich suverenity a deklaroval snahu Moskvy přispět k míru na Blízkém východě.

Pákistán zároveň usiluje o uspořádání dalšího kola jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Spojené státy opakovaně zdůrazňují, že klíčovým bodem případné dohody musí být řešení íránského jaderného programu hned od počátku.

Podle amerických představitelů by například otevření Hormuzského průlivu bez vyřešení jaderné otázky oslabilo vyjednávací pozici USA. Tímto strategickým místem běžně proplouvají stovky tankerů s ropou a plynem denně.

Trump zároveň během projevu v Bílém domě uvedl, že se shodl s britským králem na tom, že Írán nesmí získat jaderné zbraně. „Pracujeme teď na Blízkém východě a vede se nám velmi dobře,“ prohlásil.

