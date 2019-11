‚Moc dobře ho neznám, jeví se ale jako dobrý chlapík.‘ Trump se distancoval od výpovědi Sondlanda

Trump citoval z jiné Sondlandovy výpovědi, ve které velvyslanci na dotaz, co žádá od Ukrajiny, odpověděl, že nic nechce. Sondland ve středu pod přísahou vypověděl, že nebylo pochyb, že Trump k Ukrajině přistupuje stylem „něco za něco“, a že každý ve vedení Trumpovy administrativy o této politice věděl.



„Moc dobře ho neznám. Nemluvil jsem s ním často. Není to člověk, kterého dobře znám. Jeví se ale jako dobrý chlapík,“ řekl Trump novinářům o Sondlandovi. Velvyslanec v minulosti podporoval Trumpovu prezidentskou kampaň a na volby mu skrze své společnosti podle médií poslal milion dolarů (23 milionů korun).

To, že Sondlanda moc nezná, prohlásil Trump již dříve tento měsíc, když velvyslanec upravil své říjnové svědectví ve sněmovně. Změnu Sondland vysvětlil tím, že mu předchozí výslech osvěžil paměť, takže si vybavil rozhovor ve Varšavě s poradcem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tomu řekl, že americká vojenská pomoc Ukrajině pravděpodobně nebude obnovena dříve, než Kyjev veřejně učiní Washingtonem požadované protikorupční prohlášení o zahájení vyšetřování Trumpova politického rivala Joea Bidena.

Televize CNN poznamenala, že Trump ve snaze distancovat se od někoho často prohlašuje, že daného člověka moc nezná. V Sondlandově případě ale v říjnu učinil výjimku, neboť ho označil za opravdu dobrého člověka a skvělého Američana.

Proti Sondlandovým slovům se ve středu ohradil také Trumpův osobní právník Rudy Guiliani, který podle velvyslance ukrajinskou záležitost vedl a se kterým Sondland na prezidentův příkaz spolupracoval. „Nikdy jsem se s ním nesetkal a jen několikrát jsem si s ním telefonoval,“ napsal na twitteru Giuliani. Odkázal také na červencový telefonát Trumpa se Zelenským, ve kterém americký prezident podle Giulianiho svému ukrajinskému protějšku jasně slíbil, že se s ním sejde i bez podmínky vyšetřování Bidena. „Záznam jasně ukazuje, že nebylo žádné „něco za něco“, to samé platí i pro úplatky. KONEC PŘÍPADU!“ dodal Giuliani.

During the July 24 conversation @realDonaldTrump agrees to a meeting with Pres. Zelensky without requiring an investigation, any discussion of military aid or any condition whatsoever.



This record shows definitively no quid pro quo, which is the same as no bribery. END OF CASE!