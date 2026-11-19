„Myslím, že z toho může vzejít spousta úžasných věcí, nebo alespoň začít, ale já myslím, že z toho vzejdou,“ řekl Trump před televizními kamerami na začátku neformálního jednání s Putinem. Řekl také, že oba „mají mnoho let skvělý vztah“. Ruský prezident mu sdělil, že je setkáním potěšen a poděkoval mu v angličtině, uvedla ruská agentura RIA.
Trump se dlouhodobě snaží o ukončení války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko na Putinův povel. Loňské osobní jednání prezidentů na Aljašce zásadní posun nepřineslo a letošní schůzka přichází poté, co Trump zmírnil ekonomický tlak na Moskvu a kvůli vysokým cenám energií se dohodl na nákupech ruské nafty. Rusko si však stále klade pro potenciální mírovou dohodu územní požadavky nepřijatelné pro Ukrajinu.
Komentátoři západních médií vidí v schůzce, která je pátým setkáním obou lídrů během Trumpova působení v Bílém domě, vítanou příležitost pro Trumpa i Putina bez ohledu na výsledek jednání. Trump si podle nich může od setkání s Putinem i čínským lídrem Si Ťin-pchingem slibovat odvrácení pozornosti médií i veřejnosti od domácích problémů, kterým čelí po prohraných kongresových volbách zejména kvůli vysokým cenám na americkém trhu.
Putin zase podle nich může prezentovat schůzky jako důkaz toho, že jej navzdory pokračující válce a tlaku Západu berou lídři největších světových velmocí jako rovného partnera.
Ruští, ukrajinští a američtí představitelé minulý týden v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech poprvé po devíti měsících vedli jednání zaměřené na ukončení války. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner se poté v Moskvě setkali s Putinem a v Dublinu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Následně uvedli, že dalšího kola rozhovorů se zúčastní i evropští zástupci.
Schůzka Trumpa s Putinem předchází jejich trojstrannému jednání s čínským lídrem Si Ťin-pchingem, která by se měla podle médií odehrát krátce po skončení bilaterálního setkání.
Po jednání s Putinem se Trump sešel také s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Před schůzkou uvedl, že chce společně řešit například situaci kolem Íránu, obnovení provozu lodí v Hormuzském průlivu nebo zvýšení odbytu americké zemědělské produkce v Číně. Oba lídři na úvod jednání prohlásili, že vztahy jejich zemí se zlepšují. Po bilaterální schůzce se k prezidentům má připojit také Putin.