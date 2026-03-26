Trump se opět otřel o NATO: S Íránem nijak nepomohlo, nikdy na to nezapomeneme

  12:18aktualizováno  12:18
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Severoatlantická aliance (NATO) neudělala nic, aby pomohla s Íránem. Dodal, že USA od NATO nic nepotřebují, ale že na to nikdy nezapomenou.
Donald Trump během večeře republikánů v Kongresu (25. března 2026) | foto: AP

„Státy NATO neudělaly absolutně nic, aby pomohly s šíleným, nyní vojensky zničeným Íránem. Spojené státy od NATO nic nepotřebují, ale nikdy nezapomenou na tento velmi důležitý okamžik,“ uvedl Trump v příspěvku.

Trump také na své sociální síti uvedl, že Írán žadoní o uzavření dohody se Spojenými státy, ale veřejně to popírá.

Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.

Trump v uplynulých dnech žádal o pomoc se zajištěním bezpečnosti v Hormuzském průlivu evropské členské státy NATO a další země. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce. Evropské země ovšem mimo jiné namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA, spojenec v NATO, zahájení úderů v únoru ani nekonzultovaly.

