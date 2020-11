Další bezprecedentní situace: některé stanice v USA přerušily projev Trumpa s tvrzením o výhře

Washington Letošní americké volby ve středu přinesly další bezprecedentní situaci, když se nad ránem americký prezident Donald Trump ještě před potvrzením výsledků v krátkém projevu prohlásil za vítěze.

Jeho projev přenášely živě všechny velké televizní stanice, některé ale přenos z Bílého domu přerušily ještě před koncem Trumpovy promluvy, aby divákům ihned připomenuly skutečný stav volebního souboje.



„Neradi do toho vstupujeme, ale povinnost nás nutí poznamenat, že když (Trump) říká ‚tyhle volby jsme vyhráli, už jsme vyhráli‘, tak se to ani trochu nezakládá na faktech,“ řekl moderátor MSNBC Brian Williams.

Prezidenta nenechala domluvit ani režie NBC News, píše deník The New York Times. Moderátorka Savannah Guthrieová v reakci na prezidentova předčasná slova o vítězství uvedla, že vícero výroků od hlavy státu bylo „upřímně zkrátka nepravdivých“. Stanice CBS zase během Trumpovy promluvy do obrazu připojila vzkaz, že „CBS nemá předpověď vítěze prezidentského souboje“.

I několik hodin po Trumpově projevu stále analytici neměli jasno o vítězi v několika klíčových státech a žádná z předních zpravodajských organizací nepřisoudila Bílý dům tomu či onomu kandidátovi. Trump si při svém projevu přisvojil prvenství ve státech jako Georgia, Severní Karolína a Pensylvánie, protože tam prý disponoval nedostižným náskokem.

„On ty státy nevyhrál. Nikdo neříká, že je vyhrál. Ty státy neřekly, že vyhrál,“ reagoval na prezidentovo prohlášení moderátor Chris Wallace ze stanice Fox News, která je obecně Trumpovi poměrně nakloněná. „Tohle je extrémně výbušná situace a prezident na ni právě hodil sirku,“ řekl Wallace.

Poté, co se neprávem prohlásil za vítěze voleb, kritizovali Trumpa američtí, ale i zahraniční komentátoři a politici. Výhrady vyjádřili i někteří republikáni, jako například bývalý guvernér státu New Jersey a občasný Trumpův poradce Chris Christie. „Je to špatné strategické rozhodnutí. Je to špatné politické rozhodnutí,“ řekl ve vysílání televize ABC.