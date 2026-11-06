Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Se zástupci Ukrajiny, kteří Bílý dům navštívili také, se podle svých slov nesetkal. "Bude to dohoda. Bude to velká dohoda a bude se týkat nejen Ukrajiny... Dokonce bych mohl říct, že by se mohla týkat celé Evropy. Bude to velká, krásná dohoda a všichni budou nadšeni," řekl Trump novinářům v Bílém domě. Dodal, že urovnání války mezi Ruskem a Ukrajinou je velice blízko.
Agentura AFP označila jeho vyjádření za "záhadná". "Nemohu vám říci, o čem jsme spolu mluvili," uvedl pouze k setkání s Dmitrijevem.
Dmitrijev, Putinův zmocněnec pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci, do Bílého domu dorazil na pozvání první dámy Melanie Trumpové. Ta uspořádala ceremonii pro ukrajinské i ruské zástupce k příměří v Ruskem okupovaných Oleškách, které pomohla zprostředkovat. Bílý dům toto příměří oznámil 23. října. Platilo od minulého úterý do minulé neděle a mělo umožnit evakuaci asi 2000 obyvatel. Agentura AP ho označila za nejvýznamnější lokální příměří od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.
Trumpová řekla, že šestidenní přerušení bojů by mohlo vést k čemusi trvalejšímu. Dmitrijev její úsilí ocenil a vyřídil jí poděkování od Putina. Ukrajinský vyjednavač Davyd Arachamija Trumpovou vyzval, aby pokračovala ve snaze o deeskalaci konfliktu a ukončení války.
Jednání USA v Bruselu
Spojené státy zároveň v Bruselu vedly produktivní rozhovory s Ukrajinou, Severoatlantickou aliancí a evropskými spojenci o bezpečnostních zárukách pro poválečnou Ukrajinu a o širším bezpečnostním uspořádání v Evropě. Na síti X to napsal zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, který patří k americkým vyjednávačům usilujícím o zprostředkování konce ruské války proti Ukrajině.
Kushner obě témata, o kterých se v Bruselu jednalo, označil za vzájemně propojené prvky trvalého míru. „Naším cílem je vyřešit bezpečnostní obavy všech stran praktickými a vzájemně dohodnutými opatřeními, které sníží riziko budoucího konfliktu,“ uvedl.
Kushner poznamenal, že Spojené státy v příštím týdnu pořádají v Abú Zabí první trilaterální mírová jednání s Ruskem a Ukrajinou od února. Uvedl, že Washington spolupracuje s Moskvou i Kyjevem na přípravě seriózních návrhů.
Trumpův zmocněnec Steve Witkoff tento týden oznámil, že jednání v Abú Zabí o ukončení války se budou konat 10. a 11. listopadu. Jednání za USA povedou právě Trumpovi zvláštní zmocněnci Witkoff a Kushner.
Postoje Ruska a Ukrajiny k ukončení války se ovšem nadále rozcházejí. Rusko požaduje mimo jiné vydání celého Donbasu včetně regionů, které ruské síly dosud neovládly. To ale Ukrajina odmítá a navrhuje zastavit boje na současné frontě, což zase nestačí Moskvě.