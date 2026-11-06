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Trump se setkal s Dmitrijevem. „Velká dohoda“ o Ukrajině se dle prezidenta blíží

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  8:41
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Americký prezident Donald Trump prohlásil, že dohoda o ukončení ruské války na Ukrajině se blíží a mohla by se podle něj týkat nejen Ukrajiny, nýbrž celé Evropy. Trump novinářům podle tiskových agentur také řekl, že se v Bílém domě setkal s vyslancem ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillem Dmitrijevem, o obsahu schůzky ale hovořit odmítl.

Válka na Ukrajině

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Se zástupci Ukrajiny, kteří Bílý dům navštívili také, se podle svých slov nesetkal. "Bude to dohoda. Bude to velká dohoda a bude se týkat nejen Ukrajiny... Dokonce bych mohl říct, že by se mohla týkat celé Evropy. Bude to velká, krásná dohoda a všichni budou nadšeni," řekl Trump novinářům v Bílém domě. Dodal, že urovnání války mezi Ruskem a Ukrajinou je velice blízko.

Americký prezident Donald Trump sleduje instalaci posledního ocelového nosníku při stavbě tanečního sálu Bílého domu. (4. listopadu 2026)
Z iniciativy americké první dámy Melanie Trumpové se v Bílém domě setkali zástupci Ukrajiny a Ruska. Na snímku vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev (5. listopadu 2026)
Z iniciativy americké první dámy Melanie Trumpové se v Bílém domě setkali zástupci Ukrajiny a Ruska. (5. listopadu 2026)
Z iniciativy americké první dámy Melanie Trumpové se v Bílém domě setkali zástupci Ukrajiny a Ruska. (5. listopadu 2026)
50 fotografií

Agentura AFP označila jeho vyjádření za "záhadná". "Nemohu vám říci, o čem jsme spolu mluvili," uvedl pouze k setkání s Dmitrijevem.

Dmitrijev, Putinův zmocněnec pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci, do Bílého domu dorazil na pozvání první dámy Melanie Trumpové. Ta uspořádala ceremonii pro ukrajinské i ruské zástupce k příměří v Ruskem okupovaných Oleškách, které pomohla zprostředkovat. Bílý dům toto příměří oznámil 23. října. Platilo od minulého úterý do minulé neděle a mělo umožnit evakuaci asi 2000 obyvatel. Agentura AP ho označila za nejvýznamnější lokální příměří od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Trumpová řekla, že šestidenní přerušení bojů by mohlo vést k čemusi trvalejšímu. Dmitrijev její úsilí ocenil a vyřídil jí poděkování od Putina. Ukrajinský vyjednavač Davyd Arachamija Trumpovou vyzval, aby pokračovala ve snaze o deeskalaci konfliktu a ukončení války.

Jednání USA v Bruselu

Spojené státy zároveň v Bruselu vedly produktivní rozhovory s Ukrajinou, Severoatlantickou aliancí a evropskými spojenci o bezpečnostních zárukách pro poválečnou Ukrajinu a o širším bezpečnostním uspořádání v Evropě. Na síti X to napsal zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner, který patří k americkým vyjednávačům usilujícím o zprostředkování konce ruské války proti Ukrajině.

Kushner obě témata, o kterých se v Bruselu jednalo, označil za vzájemně propojené prvky trvalého míru. „Naším cílem je vyřešit bezpečnostní obavy všech stran praktickými a vzájemně dohodnutými opatřeními, které sníží riziko budoucího konfliktu,“ uvedl.

Kushner poznamenal, že Spojené státy v příštím týdnu pořádají v Abú Zabí první trilaterální mírová jednání s Ruskem a Ukrajinou od února. Uvedl, že Washington spolupracuje s Moskvou i Kyjevem na přípravě seriózních návrhů.

Trumpův zmocněnec Steve Witkoff tento týden oznámil, že jednání v Abú Zabí o ukončení války se budou konat 10. a 11. listopadu. Jednání za USA povedou právě Trumpovi zvláštní zmocněnci Witkoff a Kushner.

Postoje Ruska a Ukrajiny k ukončení války se ovšem nadále rozcházejí. Rusko požaduje mimo jiné vydání celého Donbasu včetně regionů, které ruské síly dosud neovládly. To ale Ukrajina odmítá a navrhuje zastavit boje na současné frontě, což zase nestačí Moskvě.

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