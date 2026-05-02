Trump se snaží obejít Kongres. USA ukončily nepřátelské akce proti Íránu, tvrdí

  8:00
Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na sobotu agentura AFP. Mezitím Trumpova administrativa obešla schválení Kongresem a povolila prodej zbraní svým spojencům na Blízkém východě.
Americký prezident Donald Trump hovoří v Oválné pracovně (23. dubna 2026) | foto: ČTK

Podle agentury šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.

Zákon z roku 1973 o pravomocích při válce počítá s tím, že maximálně po 60 dnech od začátku konfliktu musí Kongres schválit použití síly či vyhlásit válku. V případě války s Íránem, která začala v sobotu 28. února, lhůta vypršela v pátek.

Obsah návrhu je nejasný

V dopise adresovaném vedoucím představitelům Kongresu však Trump uvedl, že tento zákon o válečných pravomocích nemusí dodržovat, jelikož příměří dohodnuté s Íránem minulý měsíc ho zprošťuje těchto povinností.

USA a Írán dosud nedosáhly dlouhodobé mírové dohody, ačkoli íránská státní média v pátek uvedla, že Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války. Obsah návrhu je však nejasný a Bílý dům v dřívějším vyjádření odmítl sdělit podrobnosti.

„Od 7. dubna 2026 nedošlo k žádné přestřelce mezi americkými silami a Íránem,“ uvedl Trump vedoucím představitelům Kongresu.

Podobně se již dříve vyjádřil ministr války Pete Hegseth při slyšení v americkém Senátu. Příměří platí od začátku dubna. S takovým výkladem zákona ale nesouhlasí demokratický senátor Tim Kaine, který vyjádřil „vážné ústavní obavy“.

Od vypuknutí konfliktu se demokraté několikrát marně pokoušeli prosadit návrh zákona, který by omezil vojenské pravomoci Trumpa vůči Íránu.

„Nemyslím si, že to, co požadují, je ústavní. Ti, kdo to požadují, nejsou vlastenci,“ prohlásil v pátek podle AFP americký prezident.

Administrativa amerického prezidenta Trumpa mezitím obešla schválení Kongresem a povolila prodej zbraní v celkové hodnotě 8,6 miliard dolarů (přibližně 179 miliard korun) svým spojencům na Blízkém východě včetně Izraele, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů (SAE).

Uvedla to v noci na sobotu agentura Reuters, která se odvolává na americké ministerstvo zahraničí.

Nastala mimořádná situace

Šéf americké diplomacie Marco Rubio rozhodl, že nastala mimořádná situace, která vyžaduje okamžitý prodej vojenské techniky těmto zemím, a upustil od požadavků na přezkoumání prodeje Kongresem.

Spojené státy schválily prodej zbraní Kataru, zejména vojenské techniky pro systém protivzdušné a protiraketové obrany Patriot a zbraňových systémů. Schválení dále zahrnovalo prodej integrovaných systémů protivzdušné obrany Kuvajtu a zbraňových systémů Izraeli a SAE.

Hlavními dodavateli jsou britská společnost BAE Systems a americká firma Northrop Grumman, uvedlo ministerstvo zahraničí.

Spojené státy se v průběhu let staly terčem kritiky kvůli vojenským vazbám na státy Perského zálivu, které podle aktivistů porušují lidská práva menšin, novinářů, disidentů nebo LGBT+ komunity.

Poté, co Izrael a Spojené státy zahájily válku proti Íránu 28. února, začal Teherán útočit nejen na Izrael, ale i na arabské státy Perského zálivu, ve kterých se nachází americké vojenské základny. Konflikt utlumilo začátkem dubna dočasné příměří.

8. dubna 2026

