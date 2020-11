Trump se údajně chystá omilostnit svého exporadce Michaela Flynna. Ten se v minulosti přiznal ke lži FBI

Washington Prezident USA Donald Trump se chystá omilostnit svého někdejšího bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který se na konci roku 2017 přiznal, že lhal Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). Napsal to ve středu server Axios s odvoláním na dva nejmenované zdroje seznámené se situací. Flynnovo jméno má podle nich figurovat na seznamu milostí, jež Trump hodlá udělit do 20. ledna, kdy jej ve funkci podle projekcí médií nahradí demokrat Joe Biden.

Udělení milosti Flynnovi by bylo vyvrcholením čtyřleté politické a právní aféry, která má kořeny v počátcích Trumpovy administrativy a souvisí s vyšetřováním údajné spolupráce republikánovy kampaně s Ruskem před volbami z roku 2016.



Trump Flynna propustil v roce 2017, když vyšlo najevo, že poradce lhal o svých kontaktech s někdejším ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Jeho hovor zachytily americké tajné služby, Flynn však kontakt veřejně popřel a lhal o něm rovněž viceprezidentovi Mikeovi Penceovi. Ministerstvo spravedlnosti se následně začalo obávat, že by mohl být Flynn náchylný k vydírání, čímž by byla ohrožena americká bezpečnost.



Flynna vyslýchala v lednu roku 2017 FBI v rámci vyšetřování vlivu Ruska na prezidentské volby. Poradce se později ve snaze uzavřít dohodu se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem přiznal ke lhaní.

Na začátku letošního roku se však Flynnovi právníci začali pokoušet o stažení exporadcova doznání a vystoupit z dohody s Muellerem. Tvrdili přitom, že se prokuratura dopustila v kauze pochybení. Ve značně kontroverzním kroku pak prokurátor jmenovaný Trumpovým blízkým spojencem a ministrem spravedlnosti Williamem Barrem doporučil, aby úřady přestaly Flynna stíhat, protože jeho výslech z ledna roku 2017 podle nich nebyl odůvodněný a nesouvisel s předmětem samotného vyšetřování.

Soudce Emmet Sullivan však nechtěl neobvyklé žádosti ministerstva jen tak vyhovět a žádal podrobnější přezkum případu. Flynnovi právníci pak začali jeho rozhodování napadat u odvolacího soudu. Ten se nakonec v srpnu přiklonil na Sullivanovu stranu.

Pokud by Trump Flynnovi udělil milost, nemohly by do záležitosti již dále promluvit soudy ani ministerstvo spravedlnosti poté, co se stane šéfem administrativy Biden.

Američtí prezidenti často na konci svých mandátů udělují řadu milostí, z nichž některé z nich vzbudily v minulosti značné kontroverze a silnou kritiku opozice. Samotný Trump v červenci odpustil vězení svému bývalému poradci Rogerovi Stoneovi, jehož kauza rovněž vzešla z Muellerova vyšetřování. Stonea přitom soud shledal loni vinným v sedmi bodech obžaloby včetně lhaní Kongresu, ovlivňování svědka a maření vyšetřování.