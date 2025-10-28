Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou, pochválila ho za mírové snahy

Autor: ,
  9:07aktualizováno  9:07
Americký prezident Donald Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou Sanae Takaičiovou a uvedl, že vztahy s tímto ostrovním státem budou pevnější než kdy dříve. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a prohlásila, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí. Lídři poté podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů, oznámil Bílý dům.

V dohodě o dodávkách se USA a Japonsko zavázaly ke zefektivnění a deregulaci lhůt a procesů povolování těžby vzácných zemin a společném řešení nekalých obchodních praktik. Čína, která zpracovává více než 90 procent světových vzácných zemin, nedávno zpřísnila omezení jejich vývozu.

Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi si podávají ruce před zahájením summitu v paláci Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi si podávají ruce před zahájením summitu v paláci Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi se setkávají s příbuznými japonských občanů unesených Severní Koreou v reprezentačním sídle Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaichi se setkávají s příbuznými japonských občanů unesených Severní Koreou v reprezentačním sídle Akasaka v Tokiu. (28. října 2025)
7 fotografií

Spojené státy mají jen jeden funkční důl na vzácné zeminy, uvedla agentura Reuters. Kovy vzácných zemin jsou důležitými součástmi pro výrobu elektromobilů, stejně jako pro různé vyspělé technologie v elektronice a v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

USA a Japonsko zváží také dohodu vzájemném o doplňování zásob a budou spolupracovat s dalšími mezinárodními partnery na zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, stojí v dohodě.

Americký prezident se sešel s první japonskou premiérkou v době, kdy obchodními vztahy dlouholetých spojenců otřásla Trumpova dovozní cla, které pro Japonsko činí 15 procent. Původně byla tato cla 25procentní, Trump je ale snížil, když se předchozí japonská vláda v září rozhodla pro investice 550 miliard dolarů (11,4 bilionu Kč) v USA.

Šéf Bílého domu dnes prohlásil, že obchodní dohoda obou zemí je férová. Zároveň ocenil, že Japonsko si v USA objednalo novou dodávku vojenského vybavení. Zopakoval, že předchozí premiér Šinzó Abe byl jeho přítel, vztahy s novou premiérkou by však mohly podle něho být ještě pevnější.

Takaičiová, která je ve funkci od minulého týdne, již před jednáním zdůrazňovala své blízké vztahy s Abem, což Trump přijal pozitivně. Premiérka dnes hovořila i o Trumpově roli při ukončování konfliktů v Pásmu Gazy a mezi Thajskem a Kambodžou. „Vysoce oceňuji to, jak se zasazujete o světový mír a stabilitu,“ řekla premiérka. Podle televize NTV se chystá navrhnout Trumpa na Nobelovu cenu za mír, o kterou americký prezident velmi usiluje.

Trump zavítal do Tokia při cestě po Asii, kterou zahájil o víkendu v Malajsii. Japonsko je druhou zastávkou a média ji označují za patrně nejvytíženější. Po pondělním setkání s císařem Naruhitem ještě pronese projev na letadlové lodi George Washington a uspořádá večeři s podnikateli.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.