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Trump se ve čtvrtek setká se Si Ťin-pchingem a Putinem, tématem budou jaderné zbraně

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  8:38aktualizováno  8:38
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Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching sledují z...

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching sledují z balkonu Modrého salonu Bílého domu přehlídku čestné jednotky u nového heliportu ve Washingtonu. (24. září 2026) | foto: Alex BrandonAP

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Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se setkávají v...
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Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek setká s prezidenty Číny a Ruska Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to uvedla mluvčí Bílého domu Olivia Walesová. Trilaterální jednání se podle ní mimo jiné zaměří na omezení jaderných zbraní.

Tématem rozhovorů bude i Írán, jednání o Ukrajině se nepředpokládá, píší agentury AP a AFP s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Schůzka se bude konat na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v jihočínském Šen-čenu.

Vysoce postavený americký činitel stanici CNN sdělil, že se ohledně jaderných zbraní neočekává žádná dohoda. „Popsal bych to jako jakýsi vstupní bod, první rozhovor, přinejmenším na úrovni nejvyššího vedení těchto zemí,“ dodal.

Žádná bilaterální schůzka Trumpa a Putina se podle zdroje Reuters neplánuje. Japonská agentura Kjódó napsala, že Trump se během své asijské cesty nesetká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Na cestě do Číny Trumpa doprovodí také americký miliardář Elon Musk, napsal Reuters s tím, že schůzky prezidentů nebude účasten.

Agentura AP setkání označila za bezprecedentní, dodala však, že podle analytiků bude její význam spíše symbolický, protože očekávání, že povede k nějakému významnému průlomu, jsou nízká.

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