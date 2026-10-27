Republikáni nyní drží v americkém Senátu většinu. Zatímco demokraté disponují 47 senátory (včetně nezávislých, kteří s nimi hlasují), strana se slonem ve znaku jich má 53. Trump se tak na horní komoru Kongresu může v zásadě spolehnout. Aby demokraté získali navrch, potřebují aspoň 51 křesel, protože v případě rozložení 50 na 50 se republikáni mohou spoléhat na viceprezidenta J. D. Vance, jenž je z ústavy předsedou horní komory a v případě nerozhodného hlasování rozhoduje svým hlasem.
V letošních volbách do Kongresu, takzvaných midterms, se hraje o 35 senátních křesel, z nichž 22 drží republikáni. Demokraté potřebují republikány obrat aspoň o čtyři křesla, aby překreslili volební mapu. Zároveň ale musí ubránit vlastní bašty.
Demokraté letos cítí velkou naději. Hluboká nespokojenost s politikou administrativy Donalda Trumpa i mezi republikány jim dává jedinečnou příležitost zvítězit v některých rudých státech, a to i po desítkách let. Snaží se navázat na klasické poselství demokratického prezidenta Billa Clintona, jemuž se dařilo i ve státech, které po něm volily už jen republikánské kandidáty na šéfa Bílého domu: „Je to o ekonomice, hlupáku“ (It’s the economy, stupid).
Následujících šest států představuje místa, kde mají demokraté podle průzkumů šanci sesadit republikány z jejich trůnů a usednout na ně místo nich.
Severní Karolína – Roy Cooper vs. Michael Whatley
Severní Karolína se vyznačuje jedním specifickým rysem. Voliči v tomto státě jsou ochotni zvolit na jednom volebním lístku kandidáta jedné strany a zároveň ve stejný volební rok podpořit kandidáta jiné strany – jde o takzvaný split-ticket voting.
Stát tak na jednu stranu pravidelně volí republikánské prezidentské kandidáty, ale zároveň jsou v jeho čele řadu let demokratičtí guvernéři. Jedním z byl i Roy Cooper, jenž ve funkci působil v letech 2017 až 2025. Právě on by rád otřásl současným vzorcem a zbarvil do modra i senátorské křeslo. Přičemž průzkumy naznačují, že je na velmi dobré cestě tak učinit.
Právě v Severní Karolíně mají demokraté ve svém pokusu přepsat senátní mapu největší šanci. Sebevědomě už významně snížili finanční zdroje věnované na severokarolínské volby. Stejně tak, v patrném znamení předběžného přijetí porážky, učinili i republikáni.
Sám Trump připustil na volebním shromáždění na podporu republikánského kandidáta Michaela Whatleyho, že pravděpodobně nemá šanci, i když není jasné, zda si prostě oba soupeře nepopletl. „Stane se vaším senátorem, a to je šílené,“ řekl o Cooperovi, načež vyzýval voliče, aby dali hlas Whatleymu.
Průzkum Elon University zjistil, že 52 procent voličů by nyní dalo hlas Cooperovi, oproti 39 procentům, kteří by volili Whatleyho. I další průzkumy naznačují výrazný náskok Coopera nad jeho protivníkem.
Demokratickému kandidátovi hraje do karet všeobecná oblíbenost. Během skoro čtyřiceti let v politice nikdy neprohrál. Vyzdvihuje svůj dlouholetý boj za rozšíření zdravotního pojištění Medicare pro obyvatele Severní Karolíny i přes nepřející republikánskou legislativu.
Právě dostupnost zdravotní péče je jeho ústředním heslem. „Ať věci stojí méně,“ zní jeho volební slogan v době, kdy Trump ztrácí popularitu kvůli růstu cen vinou celní politiky a konfliktu na Blízkém východě. Podle listu The New York Times se Cooperovi daří i proto, že se vyhýbá kulturně-válečným tématům, jako je například otázka transgenderismu, která předtím demokratům nepomáhala, a soustředí se na ekonomické záležitosti.
Texas – James Talarico vs. Ken Paxton
Kovbojský klobouk, pistolnický postoj a tekoucí ropa: Texas je vyloženě zosobněním republikánských hodnot. Už desítky let je zbarvený červeně, demokratům se zde v prezidentských volbách podařilo naposledy zvítězit v roce 1976, přičemž demokratický senátor odsud vzešel naposledy v roce 1988.
Více jak tři dekády proher chce nyní zvrátit James Talarico, jenž se o křeslo utká s texaským generálním prokurátorem Kenem Paxtonem. Průzkumy buď ukazují remízu, nebo přímo naznačují, že Talarico zvítězí.
Takový dříve zdánlivě nemožný výsledek zaujal média po celých Státech a Texas se tak stal jedním z nejvíce diskutovaných volebních klání v médiích. Velkou pozornost mu věnuje i republikánské vedení, které na podporu Paxtona investuje milionové částky.
Do reklamních spotů šlo půl miliardy dolarů. Jen sám nejbohatší muž světa Elon Musk přispěl zhruba 150 miliony dolarů, aby rudý stát zůstal rudým. Senátní volby v Texasu jsou na cestě stát se vůbec nejdražšími senátními volbami v historii.
A přesto to nemusí stačit. Paxton má za sebou několik skandálů včetně obvinění z korupce a staví se proti němu i někteří republikáni. Talarica podpořil Neil Bush, syn bývalého prezidenta George H. W. Bushe a bratr exprezidenta George W. Bushe, s tím, že jej znepokojuje jednání Paxtona, stejně jako samotného Trumpa. Za demokratickým kandidátem stojí i dcera George W. Bushe Barbara Bushová.
Podle portálu Dallas News demokraté nyní těží z toho, že tématy voleb nejsou ty související s kulturními válkami, ale spíše záležitosti týkající se ekonomiky a životních nákladů. Jako v jiných červených státech jsou zde demokraté na koni ani ne tak kvůli vlastnímu programu, jako spíše kvůli nespokojenosti Trumpovy vlastní voličské základny s prezidentovým působením. V uniklých nahrávkách si sám Paxton stěžoval, že „čísla klesla všem“.
Kansas – Adam Hamilton vs. Roger Marshall
V Kansasu Trump v posledních prezidentských volbách zvítězil o šestnáct procentních bodů. Posledním demokratickým kandidátem na šéfa Bílého domu, který tady vyhrál, byl v roce 1964 Lyndon B. Johnson. Demokrata poslal tento rudý do senátní lavice v Kongresu naposledy v roce 1932.
Zdálo by se tedy, že Trumpův loajalista, současný senátora Roger Marshall, může počítat se snadným vítězstvím. Jenže průzkumy ukazují nečekaně vyrovnaný souboj.
Proti Marshallovi stojí pastor metodistické megacírkve Adam Hamilton. Snaží se uklidňovat občany dlouhodobě rudého státu, že není žádný socialista, jak jej vykreslují jeho protivníci. Sám sebe popisuje jako „nezávisle uvažujícího demokrata“, což je jasný náznak, že nepatří plně k demokratům a Kansasané se nemusejí bát, že by byl až příliš progresivisticky „modrý“. Důraz na umírněnost se mu vyplácí, získal podporu i dřívějších republikánských guvernérů Kansasu.
Oběma mužům ubližují mediální obvinění. V případě Hamiltona šlo o kritiku, zda jeho církev řádně řešila oznámení o pohlavním zneužívání dětí. Marshall čelí zase veřejnému pobouření, že během své kariéry gynekologa a porodníka zažaloval přibližně 700 pacientů kvůli dluhům za zdravotní péči, přičemž 81 jich skončilo ve vězení.
Podezření z necitlivého vymáhání drahých zdravotnických poplatků přidává k obrazu současného republikánského senátora jako muže odtrženého od svých voličů. Kritici mu vyčítají, že možná víc času než v Kansasu tráví na Floridě, kde má nemovitost. Hlavním problémem jsou ale pro něj nepopulární Trumpovy politické kroky, jako je válka s Íránem a cla, která těžce dopadají na zdejší farmáře, za jejichž obhájce se Marshall vydává. Senátor přitom veškerou Trumpovu politiku silně obhajuje.
Průzkumy, například FiftyPlusOne, naznačují těsné vítězství demokratického kandidáta. Nicméně Marshalla rozhodně nelze podceňovat. V roce 2020 to též vypadalo na vyrovnaný zápas, aby nakonec současný senátor získal dvouciferný náskok v procentech. Nicméně to, že republikánští stratégové mají obavy, ukazují miliony dolarů, které strana lije do souboje, jenž měl být snadným rudým vítězstvím. Republikáni zde hodlají utratit více než v Georgii a Severní Karolíně dohromady.
Aljaška – Mary Peltolaová vs. Dan S. Sullivan
Na Aljašce, v typicky republikánském státě, si voliči vybírají ze čtyř senátních kandidátů na jednom volebním lístku. Mezi nimi byli tři republikáni a jeden demokrat.
Situace ale je nyní jiná. Dan J. Sullivan se označuje za nezařazeného voliče, což je typ nezávislého kandidáta. Reagoval tak na kritiku, že voliči by si ho mohli plést s hlavním republikánským kandidátem, současným senátorem Danem S. Sullivanem.
Republikáni podezřívají J. Sullivana, že je ve skutečnosti nastrčeným kandidátem. Sám Trump nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby podalo žalobu, v níž žádá preventivní zablokování certifikace výsledků voleb na Aljašce. Stane se tak v případě, že nynější republikánský senátor prohraje těsným rozdílem hlasů.
Krok odsoudili demokraté, zkritizovala jej ale i Lisa Murkowská, druhá aljašská senátorka. Úsilí Trumpovy administrativy je svědectvím toho, jaké obavy má z růstu preferencí demokratické kandidátky Mary Peltolaové, jíž se v průzkumech vede o něco lépe než republikánskému senátorovi.
Peltolaová sice náleží k demokratům, její politické názory jsou ale v mnohém vyloženě aljašské. Vlastní zbraň a stojí za právem na její vlastnictví. Podporuje ropný průmysl a její heslo „Ryba, rodina, svoboda“ (Fish, Family, Freedom) zní spíše jako něco, co patří mezi republikány, a odkazuje na problémy aljašského rybářského průmyslu. Právě lokální zakotvení jí pomáhá ve státě, kde jsou občané nespokojení s vedením.
Ohio – Jon Husted vs Sherrod Brown
Ekonomika Ohia je z velké části postavená na zemědělství. Zvýšení cen pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě na ni má silný dopad. Stejně tak cla na farmářské výrobky, nemluvně o vlivu inflace na hospodářství běžných obyvatel.
Nepřekvapí proto, že Trumpovy kdysi tak všudypřítomné volební slogany mizí. Někteří republikánští voliči připouštějí, že poprvé budou volit demokraty.
Ohio má dva republikánské senátory. Demokraté by rádi změnili poměr sil. Jejich kandidát Sherrod Brown se do horní komory Kongresu snaží vrátit poté, co prohrál v roce 2024. Protivníkem mu je Jon Husted, jenž nahradil J. D. Vance poté, co se stal viceprezidentem. Brown nyní v průzkumech lehce vede.
Zápas ale ještě neskončil a obě strany na něj vynakládají značné sumy – republikáni přes 200 milionů dolarů, demokraté přes 100 milionů. „Neustále mi volá. Vždycky chce peníze,“ řekl o Hustedovi sám Trump, jenž jej propaguje kuriózním způsobem: vychvalováním jeho vypracovaných hýždí.
Možná ještě zajímavější je souboj o guvernérské křeslo. Republikánský kandidát Vivek Ramaswamy ve své reklamě využil matku své protivnice Amy Actonové, která svou dceru označila za lhářku. Actonová ani její bratr se s matkou nestýkají od roku 1978, kdy je opustila a odešla s jejich nevlastním otcem, který Actonovou jako nezletilou znásilnil. Matka stála na straně otčíma, jenž před vyšetřováním prchl do jiného státu.
S Ramaswamym nechtějí mít nic společného některé podniky, kampaň odsoudili i současný republikánský guvernér Ohia a senátor. Naopak Ramaswamyho podpořil Trump, což podle médií ukazuje, jak hodně se vedení republikánské strany vzdaluje od některých jeho členů.
Maine – Susan Collinsová vs. Troy Jackson
Maine patří mezi takzvané „fialové státy“, tedy ty, které nemají vyhraněné politické preference. Vidět to bylo v posledních prezidentských volbách. Zdejší dlouhodobá republikánská senátorka je tak jediným republikánským kandidátem na senátora kandidujícím ve státě, kde zvítězila demokratka Kamala Harrisová.
Sama Collinsová se řadí k umírněnému křídlu republikánů a patří k tomu málu lidí ve straně, kteří se odvažují postavit prezidentovi, jenž jí vládne železnou rukou. Nicméně ani to jí možná nebude stačit na to, aby uspokojila hněv lidí nad Trumpovou vládou.
Její téměř třicetiletou kariéru v Senátu může ukončit demokrat Troy Jackson, jenž do klání nastoupil pozdě jako náhradník za původního soupeře Grahama Platnera, který odstoupil kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování. Demokraté doufají, že sesazením Collinsové se jim otevře cesta k získání kontroly nad Senátem.
Collinsová je nejdéle sloužící členkou Kongresu za stát Maine a zároveň nejdéle sloužící republikánskou ženou v historii Senátu. Od svého nástupu do úřadu v roce 1997 nevynechala jediné jmenovité hlasování a díky své dlouholeté pozici vlivné členky výboru pro rozpočtové prostředky dokázala do Maine přinést různé finanční prostředky.
„Dokonce i demokraté přiznávají, že její snaha přinést do státu financování a podporu je naprosto mimořádná,“ uvedl republikánský stratég z Maine Lance Dutson. „Lidé se tedy budou muset rozhodnout: ‚Nenávidím Trumpa víc, než oceňuji a potřebuji podporu, kterou Susan Collinsová státu v průběhu let přinesla?‘“
Sám Trump se jí snaží pomoci. Ustoupil i od některých amerických cel na dovoz z Kanady s odůvodněním, že to „lépe poslouží veřejnému zájmu“. Maine z Kanady dováží řadu zemědělských produktů a Trumpovu nepřátelskou politiku vůči severnímu sousedovi USA zde proto vnímají velmi nelibě.