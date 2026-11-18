18. listopadu 2026 14:27
Trump, Si a Putin poprvé spolu. Americký a ruský vůdce si před fotem potřásli rukama
Americký prezident Donald Trump, čínský hostitel Si Ťin-pching a ruský diktátor Vladimir Putin se v jihočínském Šen-čenu na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) setkali před pózováním na tradiční „family photo. Trump a Putin, kteří se osobně viděli poprvé od srpna 2025, si potřásli rukama. Trojice státníků povede ve čtvrtek na okraj summitu bezprecedentní třístranné jednání.
Doporučujeme
Na Letné peče celá země. Proč se hádáme o poplatky a ne o penze, zadlužování či bydlení?
Premium
Názor
Okamžitě se omluvte a vzdejte se, nic se vám nestane. Milion chvilek chce řídit a úkolovat vládu
Prodej bytu 2+1 51 m2 Školní, Zbýšov
Školní, Zbýšov, okres Brno-venkov
3 800 000 Kč