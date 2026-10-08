Podle ní Trump dostal nominaci na cenu od několika vlád, přičemž letošního laureáta se svět dozví v pátek. Trump se od návratu do prezidentského úřadu v lednu loňského roku netajil tím, že by ocenění rád získal.
Americký prezident dnes řekl novinářům, že nemá ponětí, kdo letos cenu dostane. „Mají pověst lidí, kteří by to asi nedali někomu, jako jsem já,“ řekl Trump o Nobelově výboru.
Především v loňském roce Trump dával najevo, že by o ocenění velmi stál, a opakovaně zdůrazňoval, že pomohl zastavit řadu konfliktů ve světě. Ocenění nakonec dostala vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová, která v Bílém domě v lednu Trumpovi předala Nobelovu medaili. „Minule mi bylo velkou poctou ji (cenu) nepřímo dostat od laureátky, která řekla, že si ji v dějinách nikdo víc nezaslouží než prezident Trump,“ řekl americký prezident o setkání s Machadovou.
Podle agentury Reuters vládní představitelé Izraele, Kambodže či Pákistánu oznámili, že Trumpa na Nobelovu cenu za mír jmenovali. To však nelze nezávisle ověřit. Nobelův výbor jen uvedl, že dostal 287 nominací. Nepřihlíží však k autokandidaturám. Jmenný seznam nominovaných výbor může zveřejnit 50 let po udělení ceny.
Trump sice zdůrazňuje, kolik konfliktů pomohl vyřešit, avšak Spojené státy v letošním roce podnikly několik kroků, které podle expertů mohly porušit mezinárodní právo. Jedná se například o únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura či o údery, kterými USA a Izrael zahájily na konci února válku proti Íránu.