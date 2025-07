Trump si naběhl. Před novináři chtěl pokárat šéfa Fedu, ten ho rozcupoval

Ostře sledované setkání mělo očekávaný průběh. „Přišli jsme se podívat, co se děje s rekonstrukcí (budov) Fedu. Je to náročná stavební práce, velmi drahá – o tom není pochyb,“ zahájil prezident Donald Trump svou řeč před novináři.

„Místo 2,7 miliardy to vypadá na nějakých 3,1 miliardy,“ vypálil směrem k šéfovi Federálního rezervního systému Jeromu Powellovi. Ten jen zakroutil hlavou: „O tom nic nevím. Nikdo z Fedu mi to neřekl.“

Trump však přišel připraven. Z kapsy saka vytáhl dokument s náklady a podal ho Powellovi k nahlédnutí. Ten si ho krátce prohlédl a stroze vrátil zpět.

„Započítali jste renovaci Martinovy budovy,“ poznamenal Powell s lehkým úsměvem. „Přidali jste třetí budovu. O to jde – to je ta třetí budova.“

„To je budova, co se staví,“ snažil se udržet vážnou tvář Trump.

Powell ale nezaváhal: „Byla postavena před pěti lety… není nová.“

„Je to součást celkové práce,“ kontroval ještě prezident, ale z jeho výrazu bylo znát, že je z průběhu diskuze značně frustrovaný.

Na závěr se Trumpa jeden z novinářů zeptal, co by jako realitní developer udělal s projektovým manažerem, který by takto výrazně překročil rozpočet. „Vyhodil bych ho,“ odpověděl bez zaváhání.

Po návštěvě Fedu napsal Trump na své sociální síti Truth Social:

„Výstavba má ještě dlouhou cestu před sebou. Bylo by mnohem lepší, kdyby vůbec nezačala, ale je to, jak to je.“ Zároveň uvedl, že náklady výrazně narostly, ale že USA si „mohou dovolit téměř cokoli“. Dodal: „Tak to prostě dokončeme – a hlavně: SNIŽME ÚROKOVÉ SAZBY!“

Rekonstrukce budov Federálního rezervního systému byla schválena v roce 2017. Cílem je konsolidace činností banky ve dvou historických budovách z 30. let. Fed tvrdí, že za navýšením rozpočtu stojí například nález většího množství azbestu, než se očekávalo. Zároveň odmítá tvrzení Bílého domu o některých aspektech projektu, jako je například údajný „výtah pro VIP“.

Napětí mezi prezidentem Trumpem a guvernérem Powellem trvá už několik měsíců. Hlavním bodem sporu je Powellova neochota rychleji snižovat úrokové sazby. Trump Powella opakovaně označil za „tvrdohlavého mezka“, „tupohlava“ či „Trumpova odpůrce“ a netají se tím, že by ho rád odvolal. Americké zákony však umožňují odvolání šéfa Fedu pouze v případě závažného pochybení – což většina právníků nepovažuje za splněné v případě stavebních nákladů.