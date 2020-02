Trump si za šéfa tajných služeb vybral velvyslance USA v Berlíně, který ‚nemá moc zkušeností‘

„Rick mimořádně dobře reprezentoval naši zemi a já se těším na spolupráci s ním,“ napsal Trump. Grenell patří k jeho oddaným spojencům, kteří se loajalitou vůči němu nijak netají. V neděli se tento diplomat na twitteru podělil o informaci, že mu zrovna telefonoval prezident.



I am pleased to announce that our highly respected Ambassador to Germany, @RichardGrenell, will become the Acting Director of National Intelligence. Rick has represented our Country exceedingly well and I look forward to working with him. I would like to thank Joe Maguire....