Ukrajina naléhavě potřebuje systémy k obraně proti ruským raketovým útokům, které často míří na ukrajinská města.
Zelenskyj zároveň konstatoval, že „iniciativa již není v rukou (ruského prezidenta Vladimira) Putina“. Prohlásil také, že je čas zaměřit se na diplomacii a obnovit mírové rozhovory s Ruskem.
Trump soukromou neveřejnou schůzku v Oválné pracovně Bílého domu označil za velmi dobrou, o konkrétních výsledcích se ale nezmínil.
Zelenskyj se s Trumpem sešel v den, kdy se oba zúčastnili pietního obřadu za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl Trumpovým spojencem a zároveň velkým zastáncem vojenské pomoci Ukrajině, která se od roku 2022 brání ruské agresi.