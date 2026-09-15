Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trumpovo jméno na Kennedyho centru nebude. Soud jeho vrácení zablokoval

Autor: ,
  20:22aktualizováno  20:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...

Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být na základě soudního rozhodnutí odstraněno jméno prezidenta Donalda Trumpa. (29. května 2026) | foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / ProfimediaProfimedia.cz

Kennedyho centrum nařídilo odstranit ze svého názvu Trumpovo jméno. (5. června...
Prezident Donald Trump hovoří s novináři před nástupem do letadla Air Force...
Pohled na budovu Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu, odkud má být...
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na palubě letounu Air Force...
7 fotografií
Federální soudce znemožnil vedení Kennedyho centra pro múzická umění ve Washingtonu, aby na fasádu instituce vrátilo jméno prezidenta Donalda Trumpa. Soudce rozhodl, že by tím vedení porušilo dřívější soudní verdikt, podle něhož bylo prezidentovo jméno na budovu přidáno nezákonně.

„Jednoduše řečeno, žalovaní nemohou v Kennedyho centru instalovat pamětní nápisy věnované prezidentu Trumpovi ani komukoli či čemukoli jinému bez souhlasu Kongresu,“ uvedl soudce Christopher Cooper.

Rada minulý měsíc rozhodla, že na fasádu centra přibude nápis Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění rekonstruované a renovované prezidentem Donaldem J. Trumpem. Součástí rozhodnutí správní rady bylo rovněž přejmenování prostranství před Kennedyho centrem na počest Donalda Trumpa.

Trump, který podle Reuters usiluje o maximální rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady Kennedyho centra svými příznivci, kteří ho následně zvolili do čela rady. Ta v prosinci rozhodla o přidání Trumpova jména do názvu centra, což podle prezidentovy mluvčí Karoline Leavittové učinila jednomyslně jako poděkování za Trumpovu pomoc při záchraně budovy instituce.

Federální soud však v květnu rozhodl, že Trumpovo jméno je na budově neoprávněně, protože o přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada centra. Rovněž uvedl, že rada v březnu neměla středisko uzavírat. Trump rozhodnutí kritizoval a odvolal se proti němu.

V neděli napsal deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska, že Kennedyho centrum je na pokraji bankrotu. Deník uvedl, že zpráva vypracovaná správní radou instituce varuje, že během několika týdnů nebude centrum schopno vyplácet mzdy zaměstnancům ani hradit náklady na údržbu. Podle listu je Trump ochoten Kennedyho centru pomoci, pokud bude veřejně uznáno jeho napojení na instituci.

Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963. Podle Trumpa je v tak špatném stavu, že pokud by se nemohlo uzavřít a rekonstruovat, byla by ohrožena bezpečnost návštěvníků.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.