O vině není pochyb, pokuta půl miliardy je ale moc, zastal se soud prezidenta Trumpa

Trump, který obvinění od počátku odmítal jako politicky motivovaná, čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu označil za „totální vítězství“ a pochválil soudce za „odvahu zrušit nezákonné a odsouzeníhodné rozhodnutí“.
Naopak generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová uvedla, že se proti současnému rozhodnutí odvolá. V této souvislosti uvedla, že „soud rozhodl, že prezident porušil zákon a že náš případ je oprávněný“.
Soudce Arthur Engoron nařídil Trumpovi zaplatit pokutu za masivní nadhodnocování hodnoty majetku Trump Organization s cílem získat výhodné půjčky.
V nynějším rozhodnutí soudci odvolacího soudu uvedli, že ačkoli je Trump za podvod odpovědný, pokuta ve výši téměř půl miliardy dolarů je nepřiměřená a porušuje ochranu před tvrdými tresty, kterou zaručuje americká ústava.
V případu proti Trumpovi, jeho dvěma dospělým synům a společnosti Trump Organization soudce Engoron rovněž zakázal Trumpovi působit jako ředitel společnosti po dobu tří let nebo čerpat úvěry od bank ve státě New York.
Senát pěti odvolacích soudců je rozdělen v názoru na opodstatněnost původní žaloby, kterou podala generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová. Ta obvinila Trumpa a jeho syny z „trvalého a opakovaného podvodu“. Trump po celou dobu věc líčil jako politicky motivovanou kauzu s odkazem na skutečnost, že Jamesová zastupuje Demokratickou stranu.
|
5. dubna 2023