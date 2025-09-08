Žádná imunita, miliony zaplatíš. Trump neuspěl proti novinářce, kterou zneužil

Soud nařídil Trumpovi zaplatit odškodné v lednu 2024, Trump se proti verdiktu odvolal, soud ale dřívější verdikt potvrdil. Prezident argumentoval tím, že původní rozsudek byl nepřiměřený a rovněž neplatný vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího soudu o jeho rozšířené prezidentské imunitě.
Podle odvolacího soudu však prezident neuvedl žádné důvody, které by vyžadovaly verdikt měnit. Odvolací soud dále konstatoval, že nižší federální soud nepochybil a že odškodnění je spravedlivé a přiměřené.
Agentura AP upřesnila, že výše odškodnění činí 83,3 milionů dolarů. Dále poznamenala, že v jiném procesu soud Carrollové jako odškodnění za sexuální napadení a za pomluvu přiřknul pět milionů dolarů (104 milionů Kč).
Někdejší sloupkařka časopisu Elle požadovala odškodné kvůli tomu, že Trump v červnu 2019 popřel, že ji v polovině 90. let sexuálně zneužil v šatně obchodního domu na Manhattanu. Trump v procesu před loňským verdiktem uvedl, že stojí za svou dřívější výpovědí, že Carrollovou nezneužil. Předloni v květnu ale porota v odděleném občanskoprávním sporu dospěla k závěru, že Trump novinářku před lety sexuálně zneužil a následně ji pomluvil, když její tvrzení označil za podvod.