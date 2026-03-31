Soud pozastavil stavbu tančírny v Bílém domě. Trump kvůli sálu nechal jeho část zbourat

  21:51aktualizováno  22:00
Americký federální soudce nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informuje v úterý agentura AP.
Americký prezident Donald Trump drží v ruce obrázek návrhu nového tanečního sálu Bílého domu. (22. října 2025) | foto: AP

„Prezident Spojených států je správcem Bílého domu pro budoucí generace prvních rodin. Není však jeho vlastníkem!“ zdůraznil washingtonský soudce Richard Leon, podle něhož žádná právní norma ani zdaleka nedává prezidentovi pravomoc, o níž tvrdí, že ji má.

Soudce, kterého do funkce nominoval republikánský prezident George Bush mladší, předběžným opatřením vyhověl památkářské organizaci, která kritizovala to, že Trump postupuje bez souhlasu Kongresu, komplexního hodnocení projektu či posouzení vlivu na životní prostředí.

Zároveň soudce odložil vykonatelnost svého rozhodnutí o 14 dní a stanovil, že jakékoli stavební práce nezbytné k zajištění bezpečnosti a ochrany Bílého domu jsou z působnosti předběžného opatření vyňaty. Očekává také, že se administrativa proti jeho verdiktu odvolá.

Devětasedmdesátiletý prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba s rozlohou zhruba 8400 metrů čtverečních pojme kolem 1000 lidí. Výstavbu tanečního sálu za asi 400 milionů dolarů (8,5 miliardy Kč) mají zcela pokrýt soukromé dary.

24. října 2025
