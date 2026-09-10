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Trumpův let se opozdil. Na jeho novém speciálu se omylem nafoukla skluzavka

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  9:49aktualizováno  9:49
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Trumpův odlet na sjezd republikánů zpozdila nouzová skluzavka na speciálu. (9....

Trumpův odlet na sjezd republikánů zpozdila nouzová skluzavka na speciálu. (9. září 2026) | foto: ČTK

Prezident Donald Trump hovoří s novináři před nástupem do letadla Air Force...
Trumpův odlet na sjezd republikánů zpozdila nouzová skluzavka na speciálu. (9....
Prezident Donald Trump hovoří s novináři před nástupem do letadla Air Force...
Trumpův odlet na sjezd republikánů zpozdila nouzová skluzavka na speciálu. (9....
26 fotografií
Americký prezident Donald Trump ve středu odletěl na sjezd své Republikánské strany v Dallasu s mírným zpožděním. Na speciálu Air Force One se totiž nedopatřením nafoukla skluzavka pro evakuaci cestujících v případě nouze. Trump v té době ještě na palubě letounu darovaného Katarem nebyl. Na letištní ploše Andrewsovy základny nedaleko Washingtonu pak vysvětloval, že šlo jen o kontrolu skluzavky, která zabere asi 15 minut.

Trump předtím neobvykle dlouho zůstal ve vrtulníku, kterým na základnu přiletěl. Novináři tak měli čas pozorovat skluzavku i to, jak na letištní plochu vyvážejí z hangáru bývalý prezidentský speciál.

Člověk obeznámený se situací vysvětlil, že skluzavku „nedopatřením spustil“ jeden z příslušníků amerického letectva, které má prezidentský speciál na starosti.

Na otázku, zda si je jistý, že je letadlo bezpečné, Trump odpověděl, že je. „Jinak bych v něm nebyl,“ řekl. Americké letectvo se k incidentu se skluzavkou nevyjádřilo.

Letoun Boeing 747-8 obvykle mívá 12 nafukovacích evakuačních skluzavek.

Trump začal používat letadlo Air Force One darované Katarem na začátku července. Předmětem zájmu se stalo po summitu NATO v Ankaře.

Trump tehdy kvůli bezpečnostní hrozbě nepozorovaně unikl v kontejneru pro dodávky jídla ze starého letounu Air Force One a vojenský stroj ho následně dopravil do Británie.

Tam se šéf Bílého domu opět potají dostal na palubu starého Air Force One, aby z něj před zraky novinářů mohl vystoupit, přejít část letištní plochy a přestoupit do prezidentského speciálu darovaného Katarem.

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