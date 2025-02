Žaloba na Trumpovu administrativu. Zánik USAID způsobí krizi, zlobí se odbory

Trumpovy kroky jsou součástí jeho širších snah omezit vládní výdaje a zeštíhlit státní správu, čímž pověřil miliardáře Elona Muska.

Žaloba, kterou u federálního soudu ve Washingtonu podala americká federace vládních zaměstnanců a sdružení zaměstnanců zahraniční služby se domáhá vydání příkazu k zablokování „protiústavních a nezákonných opatření“, která podle ní způsobila globální humanitární krizi“.

Mezi tato opatření žalující strana řadí příkaz prezidenta Trumpa z 20. ledna, tedy ze dne jeho inaugurace, kterým pozastavil veškerou americkou zahraniční pomoc. Následovaly příkazy ministerstva zahraničí, které zastavily projekty USAID po celém světě. Odbory v žalobě uvádějí, že rozpustit USAID zákonně může pouze Kongres, což se v tomto případě nestalo.

Rozhodnutí ukončit postupně činnost USAID podle listu The New York Times (NYT) vedlo například k tomu, že tisíce lidí v řadě zemí světa, kteří se jako dobrovolníci podílejí na testech nových léků a zdravotnických přístrojů, už nejsou sledováni odborníky a nemají přístup k jejich péči, protože výzkum financovala právě USAID. Týká se to mimo jiné studií léků proti malárii, choleře, tuberkulóze nebo HIV.

Stránky USAID nyní uvádějí, že od páteční půlnoci budou mít všichni zaměstnanci agentury, kteří nezastávají klíčové pozice, nařízenou dovolenou. Podle informací agentury AP Trumpova vláda plánuje v agentuře ponechat méně než 300 z více než 10 000 zaměstnanců.