Budu spolupracovat se státy, které chtějí zbohatnout díky AI, napsal Trump

Demokraté upozorňují na potřebu AI regulovat. Jejich vítězství v klíčových amerických státech, jako jsou Texas a Georgia, posílilo očekávání přísnějšího dohledu nad AI a přísnějšího posuzování výstavby datových center.
„Jako prezident, stoprocentně stojím za super inteligencí (SI) a budu spolupracovat s mnoha státy v USA, které díky ní chtějí zbohatnout,“ uvedl Trump s tím, že pouze „bláhové vedení“ odmítne bohatství, které může přinést AI.
Pro umělou inteligenci přitom Trump používá označení super inteligence a trvá na tom, aby jej vláda používala jako oficiální název. Jeho příspěvek patrně odkazoval na datová centra.
Kromě toho Trump také s odkazem na pravicovou stanici Newsmax na své síti v pátek napsal, že „Trump je vítěz a s Íránem má pravdu“. O několik hodin dříve také znovu napsal, že by republikáni drtivě vyhráli, pokud by na volebním lístku bylo jeho jméno.
Právě Trumpovou administrativou rozpoutaný konflikt s Íránem a následný nárůst cen pohonných hmot vedl podle analytiků k odklonu části republikánských voličů.
Demokraté ve volbách v polovině funkčního období získali většinu v obou komorách Kongresu a zvítězili nad Trumpovými republikány v řadě států dříve považovaných za „bezpečně rudé“.
Nově zvolená guvernérka Texasu Gina Hinojosaová ve čtvrtek uvedla, že stát zavede zákony na ochranu svých obyvatel v souvislosti s datovými centry, přičemž poukázala na jejich dopad na venkovské obce.
Díky bohatým zásobám energie, relativně levným pozemkům a podnikatelsky příznivé politice se Texas stal jednou z předních světových oblastí pro výstavbu datových center.
Datová centra podle odpůrců zvyšují účty za elektřinu, způsobují světelné znečištění noční oblohy, nevytvářejí dostatečný počet pracovních míst a nevedou k odvodu dostatečných daní, aby stály za pobídky, které jednotlivé státy firmám poskytují.
„Datová centra se přesunula převážně do venkovských oblastí a neexistují žádná pravidla ani zákony, které by Texasany chránily,“ řekla v rozhovoru se CNN demokratka Hinojosaová, která v úterních volbách porazila dosavadního republikánského guvernéra Grega Abbotta.