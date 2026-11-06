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Budu spolupracovat se státy, které chtějí zbohatnout díky AI, napsal Trump

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  15:44aktualizováno  15:44
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Americký prezident Donald Trump (2026)

Americký prezident Donald Trump (2026) | foto: Getty Images

Americký prezident Donald Trump (2026)
Prezident Donald Trump promluvil v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu....
Prezident Donald Trump promluvil v Oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu....
Americký prezident Donald Trump si na chvíli sundává čepici při odchodu od...
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Trump na své sociální síti v pátek uvedl, že bude spolupracovat s těmi americkými státy, které chtějí zbohatnout díky umělé inteligenci (AI). Příspěvek přichází po úterních volbách do Kongresu, které byly pro jeho republikány debaklem.

Demokraté upozorňují na potřebu AI regulovat. Jejich vítězství v klíčových amerických státech, jako jsou Texas a Georgia, posílilo očekávání přísnějšího dohledu nad AI a přísnějšího posuzování výstavby datových center.

„Jako prezident, stoprocentně stojím za super inteligencí (SI) a budu spolupracovat s mnoha státy v USA, které díky ní chtějí zbohatnout,“ uvedl Trump s tím, že pouze „bláhové vedení“ odmítne bohatství, které může přinést AI.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

As President, I am 100% in favor of Super Intelligence (SI), and will work with the many States in the U.S. that want to become RICH by having them. They are GOLD, and only foolish leadership will say �NO� to the riches they bring! President DJT

6. listopadu 2026 v 12:01, příspěvek archivován: 6. listopadu 2026 v 14:09

Pro umělou inteligenci přitom Trump používá označení super inteligence a trvá na tom, aby jej vláda používala jako oficiální název. Jeho příspěvek patrně odkazoval na datová centra.

Kromě toho Trump také s odkazem na pravicovou stanici Newsmax na své síti v pátek napsal, že „Trump je vítěz a s Íránem má pravdu“. O několik hodin dříve také znovu napsal, že by republikáni drtivě vyhráli, pokud by na volebním lístku bylo jeho jméno.

Právě Trumpovou administrativou rozpoutaný konflikt s Íránem a následný nárůst cen pohonných hmot vedl podle analytiků k odklonu části republikánských voličů.

Demokraté ve volbách v polovině funkčního období získali většinu v obou komorách Kongresu a zvítězili nad Trumpovými republikány v řadě států dříve považovaných za „bezpečně rudé“.

Nově zvolená guvernérka Texasu Gina Hinojosaová ve čtvrtek uvedla, že stát zavede zákony na ochranu svých obyvatel v souvislosti s datovými centry, přičemž poukázala na jejich dopad na venkovské obce.

Díky bohatým zásobám energie, relativně levným pozemkům a podnikatelsky příznivé politice se Texas stal jednou z předních světových oblastí pro výstavbu datových center.

Datová centra podle odpůrců zvyšují účty za elektřinu, způsobují světelné znečištění noční oblohy, nevytvářejí dostatečný počet pracovních míst a nevedou k odvodu dostatečných daní, aby stály za pobídky, které jednotlivé státy firmám poskytují.

„Datová centra se přesunula převážně do venkovských oblastí a neexistují žádná pravidla ani zákony, které by Texasany chránily,“ řekla v rozhovoru se CNN demokratka Hinojosaová, která v úterních volbách porazila dosavadního republikánského guvernéra Grega Abbotta.

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