„Je to jen potížistka. Už se nezajímá o životní prostředí, ale o tohle,“ řekl Trump, který se vyjadřoval k zadržení Thunbergové v Izraeli poté, co s flotilou dalších aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla chtěla porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc tamním obyvatelům.
„Má problém s ovládáním hněvu, myslím, že by měla navštívit lékaře. Viděli jste jí někdy? Je to mladý člověk. Je tak rozhněvaná, tak bláznivá,“ pokračoval Trump.
Dvaadvacetiletá aktivistka, kterou Izrael deportoval, vrátila úder. „Slyšela jsem, že Donald Trump opět vyjádřil lichotivé názory na mou osobnost, a oceňuji jeho zájem o mé duševní zdraví,“ uvedla na příspěvku na Instagramu. „Ráda přijmu jakékoli Vaše doporučení, jak se vypořádat s těmito takzvanými ‚problémy s ovládáním hněvu‘, protože soudě podle vašich působivých výsledků, se zdá, že jimi trpíte také,“ vysmála se americkému prezidentovi.
Trump a Thunbergová se kritizují opakovaně. V souvislosti s jejími propalestinskými aktivitami šéf Bílého domu již dříve naznačil, že aktivistka je příliš rozhněvaná a měla by se uklidnit. Thunbergová opáčila, že svět potřebuje více „naštvaných žen“.
Jejich napjatý vztah se datuje už do prvního Trumpova prezidentského období. Sociální sítě zaujal nenávistivý výraz, kterým tehdy šestnáctiletá Thunbergová pohlížela na amerického prezidenta na klimatickém summitu OSN v New Yorku v roce 2019. „Vypadá jako velmi šťastné mladé děvče, která se těší na jasnou a úžasnou budoucnost,“ okomentoval Trump jízlivě její slavný projev, ve kterém osočila světové politiky, že nic nedělají pro záchranu planety před globálním oteplováním.