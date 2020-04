New York poprvé hlásí úbytek úmrtí na koronavirus za den. Světlo na konci tunelu, řekl Trump

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump vyjádřil naději, že Spojené státy „začínají vidět světlo na konci tunelu“ v některých ohniscích koronavirové nákazy. Uvedla to v pondělí agentura Reuters.

Nejhůře postižený americký stát New York v neděli poprvé ohlásil mírný pokles počtu úmrtí oproti předchozímu dni. Ale stále šlo o téměř 600 úmrtí a více než 8300 nových případů.



„Možná je to dobré znamení,“ řekl Trump novinářům. „Začínáme vidět světlo na konci tunelu,“ poznamenal. Ale dodal, že se tím nelze těšit v době, kdy umírá tolik lidí.

Spojené státy čelí v koronavirové krizi kritické době. „Tohle bude náš Pearl Harbor, naše 11. září, jen to nebude omezené na jedno místo. Bude se to dít po celé zemi. A chci, aby to Amerika pochopila,“ varoval v neděli s odkazem na příští týdny šéf americké zdravotnické služby Jerome Adams a vyzval všechny guvernéry, aby ve svých státech omezili pohyb obyvatel nejméně na týden, ideálně však na 30 dní. Spojené státy evidují již přes 324 000 lidí s koronavirem, nejvíce na světě. Experti Bílého domu předpověděli, že během pandemie by mohlo zemřít 100 000 až 240 000 Američanů. Nejnovější údaje ale podle Trumpa naznačují, že tyto odhady mohly být nadhodnocené.

Trump také popřál brzké uzdravení britskému premiéru Borisi Johnsonovi, který v neděli musel být převezen do nemocnice kvůli tomu, že u něho příznaky nemoci covid-19 přetrvávají i deset dnů poté, co měl pozitivní test. „Všichni Američané se za něj modlí. Je to můj přítel a skvělý člověk, vynikající vůdce,“ řekl americký prezident. „Jsem přesvědčen, že to dobře dopadne. Je to silný muž, silná osobnost,“ dodal.

Premiérův úřad označil nedělní hospitalizaci za preventivní opatření, během kterého se má Johnson podrobit „rutinným testům“.