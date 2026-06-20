Kdo lže? Trump se s Meloniovou stále pře o společnou fotku, kamarádit se už nechce

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  16:39aktualizováno  16:39
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Prezident Spojených států Donald Trump trvá na tom, že italská premiérka Giorgia Meloniová po něm na summitu zemí G7 ve Francii znovu a znovu žádala společnou fotografii. V sobotu to napsal na své sociální síti Truth Social, kde naznačil, že o přátelství s ní již nestojí, když během války USA s Íránem neumožnila americkým vojenským letadlům mířícím na Blízký východ přistání v Itálii.
Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří...

Na této fotografii, kterou zveřejnilo tiskové oddělení Palazzo Chigi, hovoří americký prezident Donald Trump s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou během summitu G7 ve městě Evian ve východní Francii. (17. června 2026) | foto: andout / Palazzo Chigi press office / AFPProfimedia.cz

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Meloniová v pátek uvedla, že si Trump své tvrzení o společné fotografii vymyslel. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do USA.

Trump v Bílém domě v krátkém rozhovoru se zpravodajem italské televize La7, která v pátek materiál odvysílala, řekl, že Meloniová úpěnlivě prosila o fotografii s ním a že nakonec souhlasil, protože mu byla premiérky líto.

Meloniová označila Trumpova slova za zcela vymyšlená. Řekla také, že neví, proč se takto americký prezident chová ke svým spojencům. „Jednu věc si ale musí zapamatovat - já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ dodala.

V sobotním příspěvku Trump trvá na svých původních slovech. „Italská premiérka Giorgia Meloniová na jednání G7 ve Francii žádala znovu a znovu o fotku se mnou,“ napsal prezident.

Poznamenal, že Meloniová je na tom doma s popularitou velmi špatně. „Možná proto, že odmítla Spojené státy americké, zemi, která Itálii opravdu miluje a chrání, když přišlo na znemožnění Íránu získat či vyvíjet jaderné zbraně (stejně se ale chovalo NATO!),“ uvedl.

Itálie podle Trumpa nepovolila využívat tamní přistávací dráhy, ačkoliv „USA každoročně přispívají stovkami miliard dolarů na ochranu Itálie a ?takzvaných ? spojenců NATO“. „Nyní, když Spojené státy vojensky Írán porazily, se chce (Meloniová) opět kamarádit, aby si zvedla čísla. Ne, děkuji!!!“ dodal Trump.

Meloniová po Trumpově návratu do Bílého domu loni v lednu usilovala o nadstandardní vazby s americkým prezidentem. Oba konzervativní politici mají podobný pohled například na migraci. Během války proti Íránu ale vztahy výrazně ochladly.

Chladnější vztahy s Trumpem podle analytiků mohou Meloniové politicky prospět, protože americký prezident je mezi italskými voliči krajně nepopulární a jen 15 procent z nich schvaluje podle průzkumu agentury Ipsos jeho jednání.

Podle průzkumů Meloniové strana Bratři Itálie se zhruba 28 procenty zůstává nejoblíbenější politickou silou v zemi.

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