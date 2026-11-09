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Jen „legrácka“! Trump odvolal návrh jmenovat šéfa bojových sportů svým mluvčím

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  7:42aktualizováno  7:42
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Dana White a Donald Trump (16. listopadu 2024)

Dana White a Donald Trump (16. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

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Americký prezident Donald Trump tvrdí, že pouze žertoval, když navrhoval šéfa společnosti pořádající zápasy ve smíšených bojových uměních UFC Danu Whitea na post tiskového mluvčího Bílého domu. Informovala o tom v noci na pondělí agentura Reuters. Trump v neděli uvedl, že "jen žertoval", když naznačil, že by se generální ředitel UFC White mohl stát jeho příštím tiskovým mluvčím.

Prezidentův příspěvek na sociálních sítích z předchozího dne vyvolal spekulace o možném angažování tohoto rázně vystupujícího spojence a naznačil konfrontační přístup vůči demokratům, kteří se po vítězství ve volbách v polovině mandátu republikánského prezidenta chystají převzít kontrolu nad Kongresem.

Trump řekl, že Whiteovi se myšlenka stát se mluvčím líbí, ale zdůraznil, že to nemyslel vážně, a celý návrh označil za „legrácku“.

Ve svém sobotním příspěvku Trump označil Whitea za „drsného bojovníka a válečníka“ a navrhl, aby s sebou přivedl několik současných či bývalých šampionů UFC jako své asistenty. Dodal, že jsou potřeba k tomu, aby „nás bránili před šílenou levicí“.

Trump potvrdil, že ho White dnes navštíví v Bílém domě, dodal však, že toto setkání bylo naplánováno z jiných důvodů.

White, který stojí v čele organizace Ultimate Fighting Championship (UFC) již více než dvě desetiletí, patří k blízkým spojencům Trumpa a pomáhal mobilizovat podporu pro jeho prezidentskou kampaň v roce 2024.

Trump se v neděli vyjádřil i k další personálii, když v rozhovoru s televizí CBS vyjádřil přesvědčení, že Marco Rubio zůstane americkým ministrem zahraničí. „Myslím, že ano,“ odpověděl na otázku ohledně budoucnosti bývalého senátora za Floridu ve své administrativě.

V amerických médiích se spekulovalo, že se Rubio a ministr obrany Pete Hegseth chystají opustit vládu poté, co republikáni ve volbách minulé úterý přišli o většinu v obou komorách Kongresu. Rubio mezitím popřel zprávy, že by zvažoval odchod z funkce před svou možnou prezidentskou kandidaturou v roce 2028.

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