Trump tvrdí, že proslavil svátek upomínající konec otroctví. Na stejný termín přitom plánoval volební mítink

Washington Americký prezident Donald Trump tvrdí, že se jeho zásluhou Američané dozvěděli o tom, že se v pátek slaví ve většině amerických států svátek označovaný jako „Juneteenth“, který upomíná na ukončení otroctví po občanské válce v polovině 19. století. Podle komentátorů televize CNN a listu The Wall Street Journal (WSJ) však prezident dal svým výrokem spíše najevo to, že o existenci svátku nevěděl on sám.

Svátek Juneteenth, což je složenina z anglických výrazů pro červen a devatenáctý (June a nineteenth), má připomínat 19. červen 1865, kdy se mnoho Afroameričanů dozvědělo o konci otroctví.

Trump hrozí přerušením obchodních vztahů s Čínou. Obamu za tvrdý přístup k Pekingu kritizoval Letos se svátek stal předmětem kontroverze kvůli tomu, že Trump na toto datum naplánoval svůj první masový volební mítink od začátku pandemie covidu-19. To vyvolalo bouřlivou reakci řady zákonodárců a veřejných lídrů, kteří ve světle několikatýdenních protestů proti rasové nerovnosti vnímali výběr termínu jako značně necitlivý. Trumpův tým nakonec po nátlaku veřejnosti shromáždění o den posunul. Podle posledních výroků prezidenta on ani jeho poradci o svátku předtím zřejmě vůbec nevěděli. „Udělal jsem dobrou věc: Proslavil jsem Juneteenth,“ řekl Trump v rozhovoru s WSJ s odkazem na kontroverzi doprovázející termín jeho mítinku. „Je to ve skutečnosti důležitá událost, důležitý čas. Ale nikdo o něm nikdy neslyšel,“ dodal. Americká média však poznamenávají, že se tento svátek vyznává již více než 150 let a za významný den jej považuje 47 z 50 amerických států i federální okrsek, v němž leží metropole Washington. Trump reportérovi WSJ z Bílého domu Michaelovi Benderovi řekl, že po nevoli, kterou vyvolalo datum jeho volebního shromáždění, začal ve svém okolí zjišťovat, co to Juneteenth je. Mezi jeho poradci a dalšími činiteli v Bílém domě to však také nikdo nevěděl. Na jeho dotaz mu nakonec dokázal odpovědět až přítomný černošský člen prezidentovy ochranky. Prezident při líčení této historky na chvíli údajně pozastavil rozhovor s Benderem a zeptal se své přítomné asistentky, zda o Juneteenth někdy slyšela. Ta mu odpověděla, že Bílý dům loni zveřejňoval prohlášení, které tento svátek připomínalo. „Aha, opravdu? Zveřejnili jsme prohlášení? Trumpův Bílý dům zveřejnil prohlášení?“ ptal se prezident. „Ok, Ok. Dobře,“ dodal. WSJ poznamenává, že se prezidentův úřad ke svátku vyjádřil zatím každý rok, co byl Trump ve funkci. Podle Trumpa jsou koncentrační tábory v Číně správné, píše v knize bývalý poradce Bolton Trump čelí v posledních týdnech silné kritice účastníků protestů proti policejní brutalitě a rasismu, které vyvolalo úmrtí černocha George Floyda po zásahu bělošského policisty. Podle mnohých se totiž zatím uceleně nevyjádřil k otázce rasismu v USA. Místo toho volal po co nejtvrdším zásahu bezpečnostních složek proti protestujícím a hrozil vysláním armády do některých měst. V úterý podepsal dekret, který navrhuje určité policejní reformy, podle mnohých demonstrantů je však tento krok příliš skromný. Prezident v rozhovoru s WSJ uznal, že je v USA trochu zakořeněného rasismu, ale podotknul, že se v tomto ohledu zemi podařilo učinit zásadní pokrok. „Rád bych se domníval, že není (v USA systémový rasismus). Ale bohužel ho zde zřejmě trochu je. Také bych řekl, že je ho velice podstatně méně, než bývalo,“ dodal Trump.