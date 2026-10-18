Trump tvrdí, že svými kroky drží Rusko u vyjednávacího stolu

Trump reagoval na dříve publikovaný rozhovor Zelenského s agenturou Bloomberg, v němž ukrajinský prezident tvrdil, že se Trump snaží vyvinout tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku.
"Moje rozhodnutí ohledně Ruska je velmi jednoduché. Právě vyjednávám mír ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou a nechci udělat nic, co by pošetile odradilo Rusko od vyjednávacího stolu. Dosahujeme velkého pokroku, a to včetně současných jednání o rukojmích," reagoval Trump.
Zmínil se také, že Rusko dělá velmi málo, pokud vůbec něco, na pomoc Íránu ve srovnání s tím, co by mohlo dělat. Americký prezident v této souvislosti proto chce, aby to tak zůstalo, "pokud mi v tom nezabrání nějací hlupáci". USA s Izraelem zahájily v únoru válku proti Íránu.
"Zelenskyj cílí na ruské naftové rafinerie, přičemž si je vědom, že tyto útoky vážně poškozují světové trhy s naftovým palivem, včetně těch v USA. Lidé a podniky tím velmi trpí, ale Rusko přesto dodává do světa miliony barelů nafty za nízkou cenu. Zelenskému je to jedno a upřímně řečeno, s těmi všemi penězi, které mu, jak je známo, dává Evropa a v minulosti (Trumpův předchůdce) Joe Biden, nechce tuto válku ukončit a pravděpodobně nikdy nechtěl," napsal šéf Bílého domu.
"(Zelenskyj) před dvěma lety mohl uzavřít lepší dohodu, než jakou může uzavřít nyní. Jeho země je v troskách, velká část jeho území je ztracena, jeho oceány a moře jsou pryč a jeho mužská populace je početně oslabená, zraněná anebo mrtvá," dodal americký prezident a příspěvek zakončil větou velkými písmeny: "Chci, aby tato válka skončila!".