Trump údajně probíral se svým právníkem Giulianim udělení ‚preventivní milosti‘. Giuliani to odmítá

Diskuse o milosti pro bývalého starostu New Yorku podle zdrojů NYT trvají už delší dobu. Kdo je inicioval údajně nebylo jasné. Jeden ze dvou zdrojů deníku řekl, že Trump nenaznačil, jak hodlá ve věci postupovat.



Zpráva přichází necelý týden poté, co Trump omilostnil bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna, který se před třemi lety přiznal, že lhal Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). Média očekávají, že Trump před lednovým odchodem z Bílého domu vyhlásí i další milosti pro své spolupracovníky.

„Starosta Giuliani nemůže komentovat žádné diskuse, které vede se svým klientem,“ reagovala na informace NYT mluvčí Christianne Allenová. Giuliani ovšem následně článek komentoval na twitteru, kde napsal: „NYT zase lžou. Diskusi, kterou nepravdivě připisují anonymnímu zdroji, jsem nikdy neměl.“

#FakeNews NYT lies again. Never had the discussion they falsely attribute to an anonymous source. Hard to keep up with all their lies.