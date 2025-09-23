Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Autor: ,
  22:45aktualizováno  22:45
Ukrajina by podle Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi. Trump vyjádřil svůj postoj v příspěvku na sociálních sítích krátce po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN.
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025)

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump na schůzce v Bílém domě. (18. srpna 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump hovoří během Valného shromáždění OSN v New...
Americký prezident Donald Trump hovoří během Valného shromáždění OSN v New...
Prezident Donald Trump hovoří na Valném shromáždění OSN v New Yorku. (23. září...
Ministr financí Scott Bessent (vlevo), ministr zahraničí Marco Rubio,...
16 fotografií

„Myslím, že Ukrajina je s podporou Evropské unii v pozici, kdy může bojovat a VYHRÁT celou Ukrajinu zpět v její původní podobě. S časem, trpělivostí a finanční podporou Evropy a zejména NATO je původní Hranice, odkud tato válka začala, velmi dobře možná,“ napsal americký prezident.

Oba prezidenti, kteří měli v minulosti napjatější vztahy, se vřele pozdravili na okraj každoročního Valného shromáždění OSN, na kterém se scházejí světoví lídři.

„Máme velký respekt k boji, který Ukrajina svádí,“ řekl Trump Zelenskému, který mu odpověděl, že má „dobré zprávy“ z bojiště. „Budeme mluvit o tom, jak ukončit válku a o bezpečnostních zárukách,“ řekl Zelenskyj a poděkoval americkému prezidentovi za setkání a za jeho „osobní úsilí o zastavení této války“.

S ohledem na pokračující boje Trump řekl, že „největším pokrokem“ na cestě k ukončení konfliktu „je to, že ruská ekonomika je teď hrozná“. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina souhlasí s Trumpovou výzvou, aby evropské země dále zastavily dovoz ruské ropy a zemního plynu.

V úterý ve svém projevu před Valným shromážděním Trump řekl, že válka na Ukrajině dělá Rusku „špatnou vizitku“, protože to „měla být rychlá malá šarvátka“.

Trump se vyjádřil i k nedávným ruským provokacím na východním křídle NATO. Země aliance by podle něho měly sestřelit ruské letouny, pokud vniknou do vzdušného prostoru členských států. Podle Trumpa bude podpora Spojených států členským zemím NATO při takovém kroku záviset na konkrétních okolnostech.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.